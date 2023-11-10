В Украине строят школу, которая может выдержать прямое попадание ракеты

В селе Коротичи Харьковской области строят защитное сооружение, которое сможет выдержать прямое попадание ракеты С-300. Это будет де-факто школа под землей.

Это сооружение сможет одновременно вместить около тысячи человек. Конкретно столько учащихся, педагогов и работников находится в местной общеобразовательной школе.

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В Украине строят школу, которая может выдержать попадание ракеты

Также во время воздушных тревог укрытие сможет вместить лиц из соседнего детсада, офисов и других заведений.

Стоимость работ – 99,1 миллиона гривен. Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300.

– рассказал Синегубов.

И добавил, что госсубвенция на обустройство укрытий для Харьковщины составляет 224,6 миллиона гривен. На эти средства должны отремонтировать или построить 31 объект.





Проект школы в Харьковской области / фото с телеграм-канала Олега Синегубова

В Харькове строят подземную школу

В Харькове появится первая на Украине подземная школа.

На ее строительство потратят около 58 миллионов гривен.

Глава города Игорь Терехов надеется, что проект воплотят в жизнь до 2024 года.

Подземная школа сможет вместить 450 школьников. Если они будут учиться в две смены, то в школе будут получать образование 900 учеников.