В Украине строят школу, которая может выдержать прямое попадание ракеты
Источник:Олег Синегубов
В селе Коротичи Харьковской области строят защитное сооружение, которое сможет выдержать прямое попадание ракеты С-300. Это будет де-факто школа под землей.
Это сооружение сможет одновременно вместить около тысячи человек. Конкретно столько учащихся, педагогов и работников находится в местной общеобразовательной школе.
Смотрите также Терехов раскрыл все детали и стоимость строительства подземной школы в Харькове
В Украине строят школу, которая может выдержать попадание ракеты
Также во время воздушных тревог укрытие сможет вместить лиц из соседнего детсада, офисов и других заведений.
Стоимость работ – 99,1 миллиона гривен. Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300.
– рассказал Синегубов.
И добавил, что госсубвенция на обустройство укрытий для Харьковщины составляет 224,6 миллиона гривен. На эти средства должны отремонтировать или построить 31 объект.
Проект школы в Харьковской области / фото с телеграм-канала Олега Синегубова
В Харькове строят подземную школу
- В Харькове появится первая на Украине подземная школа.
- На ее строительство потратят около 58 миллионов гривен.
- Глава города Игорь Терехов надеется, что проект воплотят в жизнь до 2024 года.
- Подземная школа сможет вместить 450 школьников. Если они будут учиться в две смены, то в школе будут получать образование 900 учеников.