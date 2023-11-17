Под Харьковом строят уникальную подземную школу

В поселке Коротичи в Харьковской области строят подземную школу. Она сможет выдержать прямое попадание ракеты.

Помещение будет укрытием для учащихся, учителей, а также работников садика и рядом расположенных офисов. Сооружение рассчитано на пол тысячи человек.

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В Харьковской области строят уникальную подземную школу

Глава Песочинской общины Олег Чернобай рассказал: подали такую инициативу в Харьковский ОВА, ведь понимают важность очного обучения.

Проект стоит около 90 миллионов гривен,

– уточнил он.

Глава общины рассказал также, что главный критерий строительства этого помещения – безопасность.

Укрытие имеет двойное предназначение – безопасность и возможность проведения обучения в смешанном формате. Предусмотрены шесть учебных классов, столовая, оборудованная дизельным генератором для альтернативного питания, три входа и выхода, а также лифт для детей с инвалидностью,

– уточнил Чернобай.

И добавил, что укрытие отвечает всем необходимым нормам и стандартам безопасности.

В Харькове также появится подземная школа

В Харькове тоже строят подземную школу.

Она будет первым таким сооружением в Украине.

Стоимость строительства – около 58 миллионов гривен.

Мэр города Игорь Терехов надеется, что проект претворят в жизнь до 2024 года.

Подземная школа сможет вместить 450 школьников. Если они будут учиться в две смены, то в школе будут получать образование 900 учеников.