900 учеников смогут учиться очно: когда заработает первая подземная школа Украины (видео)

В Харькове завершили строительство первой в Украине подземной школы. Здесь сможет получать образование до тысячи учеников.

Кабинеты расположены на глубине 6 метров. Корреспондентка 24 Канала поделилась эксклюзивными видео из учебного заведения.

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Как выглядит первая подземная школа в Украине

Образовательное пространство возвели в соответствии с новыми нормами строительства. Эта школа – бункер.

Директор фирмы-застройщика Александр Харченко отметил, что в этом учебном заведении есть три источника электрического питания, обустроена вентиляция и защита, в частности радиационная.

Подземная школа будет работать в пределах двух смен. Так, за партами смогут учиться 900 детей. Утром – младшие классы, после обеда – старшие.

Кабинеты уже готовы. Мебель, технику и учебники привезли из "наземных" школ,

– рассказала директор школы № 121 Виктория Горовая.

Она также уточнила, что информатику преподают уже со 2 класса. Поэтому ученики начальной школы могут заниматься в кабинете информатики, как и дети средней и старшей школы.

В связи с тем, что у нас сейчас очень много и кибератак, и ИПСО, которое у нас в Харькове очень-очень частое, предмет является очень важным для изучения. И именно это побудило к тому, что здесь создан такой кабинет информатики, в котором детки смогут изучать, как с этим бороться. Как безопасно находиться в интернете,

– сообщила учительница.

От начала строительства до установленных в классах парт прошло около полугода.

Стоимость подземной школы – 58,8 миллиона гривен.

До 1 сентября в городе хотят построить еще 3 таких объекта.

Заметим, что пока учиться за партами в Харькове можно исключительно под землей. Стартуют уроки в подземной школе после получения последних разрешений. Вероятно, занятия начнутся уже в апреле.

Что известно о подземной школе в Харькове