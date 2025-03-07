В Запорожье заработают подземные садики
С нового учебного года в Запорожье должны заработать в очном формате детские сады. Они будут работать в режиме полного рабочего дня.
Эти учебные заведения планируют разместить в укрытиях, отметил начальник ОВА Иван Федоров. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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В Запорожье детсады будут работать под землей
Чиновник отметил, что первые пилотные детские сады должны заработать на полный день уже с 1 сентября.
Но для этого нам нужно построить целую инфраструктуру. Как нам удалось построить подземные школы, так мы будем вынуждены строить и детские сады,
– уточнил Федоров.
И добавил, что это сложная задача, но его выполнение есть в планах.
Это нужно сделать, чтобы дети могли развиваться и родители могли работать,
– считает глава Запорожской ОГА.
И рассказал, что благодаря строительству школ под землей и обустройству укрытий, в области ежедневно выходят в школу на очное обучение около 15 тысяч детей.
Наша цель – до 1 сентября как минимум выйти на цифру 25 тысяч детей,
– резюмировал чиновник.
Напомним, что в Запорожской области уже работает пять школ под землей. Недавно открыло двери пятое такое учебное заведение.