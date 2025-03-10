На Черниговщине открыла двери подземная школа на Черниговщине

В Вознесенском на Черниговщине открыла двери подземная школа. Ее обустроили в местной гимназии, отремонтировав там укрытие.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Директор гимназии Леонид Горбач говорит, что теперь дети могут не прерывать обучение даже во время воздушных тревог.

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На Черниговщине обустроили подземную школу

Идея обустроить такое учебное заведение возникла у руководства местной школы еще в 2022 году, но нужны были средства.

Когда мы в сентябре 2022 году сюда шли, чтобы заниматься, мы просто разместили отдельно классы, но это было одно помещение. И здесь такой шум стоял, дети половину не слышали того, что рассказывает учитель,

– отметил Горбач.

Сейчас в учебном заведении учатся 64 ученика. Также при гимназии есть детский сад, куда ходят 14 детей. Разместиться здесь во время воздушных тревог смогут все.

Пока что в столовую мы не дошли. Есть туалеты, внутренние туалеты, по две секции, отдельно для девочек, отдельно для мальчиков. Для учителей ноутбук, интернет, ну и телевизор. Парты, стульчики. Это все есть. И доска. Все, что надо,

– сообщил директор школы.

Реализовать проект помог благотворительный фонд. На ремонт укрытия потратили около 90 тысяч долларов. Деньги выделила американская семья.



Дети дошкольного возраста учатся в подземной школе / Суспільне Чернігів

В подземной школе также обустроили место для детей дошкольного возраста.

Здесь было очень сыро, очень обшарпанные стены были, очень было влажно. И родители вынуждены были забирать детей домой. Сейчас дети могут играть в безопасности. Свои любимые игры они могут проводить. Также они могут питаться, для этого есть все условия. Они могут отдыхать. Дневной сон полностью будет обеспечен. У нас есть комната для сна, обустроена кроватями, постельным бельем,

– рассказывала воспитательница садика Валентина Белан.

Местная жительница Ирина Волковская-Скитяшина говорит, что в школе сделали очень качественный ремонт, там очень тепло.