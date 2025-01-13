На Сумщине построили первую в области подземную школу: как она выглядит

На территории Сумской области достроили первую подземную школу. Ее построили в одной из громад Ахтырского района.

Работы закончили в конце прошлого года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

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Как выглядит подземная школа на Сумщине

Противорадиационное укрытие в ближайшее время даст возможность детям и учителям перейти от дистанционного формата работы к очному обучению.

Это сооружение двойного назначения, то есть его можно использовать как для организации бесперебойного и безопасного образовательного процесса, так и для защиты жителей громады в случае необходимости.

Делаем все возможное, чтобы наши дети могли отойти от дистанционного формата и учиться по смешанной или очной форме. Создание безопасной образовательной среды, которая позволит школьникам Сумщины получать качественное, полноценное образование – приоритетное направление работы, над которым мы продолжаем работать в 2025 году,

– заявил глава Сумской ОГА Владимир Артюх.

И добавил, что в Сумах уже строят еще две подземные школы такого типа, чтобы школьники могли учиться даже во время тревог.



На Сумщине построили первую в области подземную школу / Сумская ОГА

Укрытие рассчитано на 295 человек. Проект реализовали благодаря софинансированию: 29,4 миллиона гривен направили из бюджета государства, еще 1,6 миллиона гривен профинансировала община.