В Запорожской области заработала четвертая подземная школа

В Запорожской области заработала еще одна подземная школа. Она открыла двери для учеников в поселке Балабино, что в 15 километрах от областного центра.

Это уже четвертое заведение под землей для обучения школьников в области. Здесь смогут получать образование в две смены более 1000 учеников, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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В Запорожской области открыла двери еще одна подземная школа

Учиться в новооткрытой школе будут школьники Балабинского лицея "Престиж" и Малокатериновской гимназии "Мечта".

Проект реализовали за средства государственной субвенции в рамках комплексной политики "Школа офлайн".



В Запорожье открыли еще одну подземную школу / фото Запорожской ОГА



Школа является надежным, комфортным и автономным учебным заведением. Ее обустроили также с такими преимуществами:

укрепили монолитную конструкцию для повышения надежности;

обеспечили автономное электропитание, что гарантирует стабильную работу;

обустроили современную систему вентиляции, интерактивное учебное оборудование и комфортную мебель;

создали условия для здорового питания детей.

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В Украине продолжается строительство подземных школ

В МОН отметили, что в 2024 году государство выделило 2,5 миллиарда гривен субвенции и 5 миллиардов гривен дотации на обустройство укрытий.

Всего в Запорожской области планируют создать не менее 21 подземную школу, что обеспечит обучение для 60 тысяч детей.

В ведомстве отмечают, что подземные школы – это не только укрытия, а полноценные образовательные пространства, которые гарантируют детям стабильное обучение даже в самых сложных условиях.