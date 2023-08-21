В МОН рассказали, как должны получать образование ученики начальной школы

Минобразования Украины советует организовывать обучение в начальной школе в очной форме. При этом учитывать необходимость социализации детей.

Об этом говорится в рекомендациях МОН. Их уже направили руководителям ОВА.

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Как должны учиться ученики начальной школы

В МОН напоминают: в целом обучение в школах в 2023/24 учебном году, согласно решениям областных, КМВА и учредителей учебных заведений, может быть организовано по очной, дистанционной форме обучения или их сочетанию (по смешанному режиму). Все зависит от ситуации в ситуации в населенном пункте.

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Структуру, длительность учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, форму организации обучения определяет педагогический совет школы. При этом должно учитываться возраст, психическое, интеллектуальное развитие учащихся и особенности региона.

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В МОН также напоминают: очное обучение могут вводить в помещениях или зданиях учебного заведения только если укрытие может вместить всех участников образовательного процесса во время тревоги.

В противном случае следует организовывать обучение в смешанном режиме, объединяющем очную и дистанционную формы обучения. Такое сочетание возможно для разного вида занятий: практические, лабораторные занятия проходят в очном режиме, лекционные – в дистанционном.