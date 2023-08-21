Про це мовиться у рекомендаціях МОН. Їх уже надіслали очільникам ОВА.
Важливо Лісовий розповів, як навчатимуться учні з 1 вересня
Як повинні навчатися учні початкової школи
У МОН нагадують: загалом навчання у школах у 2023/24 навчальному році, відповідно до рішень обласних, КМВА та засновників закладів освіти, може бути організовано за очною, дистанційною формами навчання або їх поєднанням (за змішаним режимом). Усе залежить від безпекової ситуації у населеному пункті.
Структуру, тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форму організації навчання визначає педагогічна рада школи. При цьому має враховувати вік, психічний, інтелектуальний розвиток учнів та особливості регіону.
Дивіться також "Оптіма" пропонує стипендії на навчання: як долучитися до унікальної пропозиції
У МОН також нагадують: очне навчання можуть запроваджувати у приміщеннях або будівлях закладу освіти тільки якщо укриття може вмістити усіх учасників освітнього процесу у час тривоги.
В іншому разі варто організовувати навчання у змішаному режимі, що поєднує очну і дистанційну форми навчання. Таке поєднання можливе для різного виду занять: практичні, лабораторні заняття відбуваються в очному режимі, лекційні – у дистанційному.