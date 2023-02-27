Писала в оккупации: школьница из Херсона выиграла Олимпиаду гениев в США со стихом о стране-мусорнике

Когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, Полина Козлова обучалась в 10 классе. Девушка готовилась принять участие в международном конкурсе Олимпиады гениев в США, когда россияне оккупировали Херсон.

Несмотря на оккупацию, Полина продолжала создавать свой конкурсный проект – поэзию на английском языке на тему экологических вызовов перед человечеством. И выиграла среди тысяч детей из 70 стран мира.

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Как она пережила оккупацию в Херсоне

По ее словам, именно в этот день впервые с 24 февраля ее родители уехали по работе из дома. Мама-учительница помогала эвакуировать воспитанников из интерната, отец-предприниматель уехал на рабочее место.

Я осталась одна с младшим братом дома, мы собирали вещи, но не понимали куда. Факт оккупации я ощущала как полное ограничение свободы, будто я в тюрьме ни за что. Мне морально было очень плохо, было одно лишь мнение, что это все,

– вспоминает Полина.

Она рассказала, что с мамой и братом уже позже дважды пытались уехать на машине знакомого, но их не выпустили оккупанты.

"За все три месяца, пока я была в оккупации, я почти не выходила на улицу. У нас под окнами постоянно проходили фейковые митинги, куда свозили каких-то чужих людей, раздавали им российские флаги, снимали на камеру, а потом выбрасывали все", – говорит ученица.

Девушка признается, что именно обучение и работа над научным проектом держали ее в сознании. У нее было дистанционное обучение в украинской школе, поэтому она получала задания и работала над ними дома.



Полина Козлова / Фото "Факты"

"Когда мы закончили семестр и в мае я завершила проект, я просто снова оказалась в пустом доме наедине со своими страхами и ненавистью к россиянам, к захватчикам. Было желание взять автомат и йдти самой выгонять россиян", – говорит Полина.

Как девушка выиграла на конкурсе

Во время оккупации украинка создала стихотворение Garbage State (страна-мусорник, которое принесло ей победу на международной Олимпиаде гениев в США.

Да, это стихотворение о стране-мусорнике, и каждый гражданин этой страны имеет паспорт страны-мусорника. Есть такое реальное научное понятие, как тихоокеанское мусорное пятно. Это стихотворение полно сатиры о ней, которая задумывалась в первую очередь для привлечения внимания к засорению планеты,

– объясняет Полина.

Уже после написания стихотворения девушка увидела аналогию страны-мусорника с Россией. И там есть такие строки: "кто же хочет жить в такой стране, когда ее вид так ужасен?".

"Это для меня о России тоже. И главное мнение: "Мы решим эту проблему рано или поздно, потому что если нет, тогда все станут гражданами страны-мусорника", – добавила ученица.

Полина рассказывает, что на конкурсе каждый проект нужно было представить в видеоформате с презентацией – смонтировать динамический ролик.

"И здесь я: в оккупации, только с одним телефоном в руках и почти без интернета. Я довольно долго сидела в своей комнате, готовила сценарий, слайды презентации, снимала, а потом еще дольше загружала программу для монтажа, монтировала и наконец доделала этот проект", – говорит она.

Девушка добавила, что победа стала для нее очень неожиданной.

Я смотрела онлайн-трансляцию с церемонии награждения, когда уже уехала из Херсона. Очень долго шел этот эфир, и меня нигде не объявили. Я уже думала, что все это. Но после поздравительных слов я услышала свое имя в категории гран-при,

– вспоминает Полина.

Интересно, что сейчас девушка уехала в Канаду, где живет в крестной. Там она уже нашла новую школу, которую планирует окончить. Ученица нашла новый восторг – создает документальные фильмы об Украине.



Полина Козлова / Фото "Факты"

Также она продолжает писать, в частности о своей грусти по дому, украинской истории, о войне и т.д.

"Мне очень плохо вдали от Херсона, и меня очень волнует состояние города - то, что его до сих пор обстреливают. Там есть мои родные", - подытожила девушка.