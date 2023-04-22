Образовательный омбудсман рассказал о важности внедрения полового воспитания в школах
Источник:Общественное
Сексуальное образование и половое воспитание должно быть частью образовательной программы в Украине. Это позволит предотвратить сексуальное насилие.
Также – распространение заболеваний, передающихся половым путем. Об этом в эфире национального телемарафона заявил образовательный омбудсман Сергей Горбачев.
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Горбачев объяснил важность внедрения полового воспитания в школах
Горбачев считает, что половое воспитание в школах внедрять надо, потому что это вопрос безопасности. Именно безопасность является главным правом человека, правом на жизнь и здоровье.
То, что у нас есть неприятные случаи, связанные с преступлениями на половой почве и заболевания, очень часто это связано с тем, что многие люди просто не знают, как себя правильно вести,
– считает омбудсман.
Чиновник также уточнил, что именно для этого и нужно половое воспитание и сексуальное образование. При этом подчеркнул, что половое воспитание – это больше о физиологии, сексуальное образование – больше социальный аспект, правила поведения в отношениях с другими людьми.
Омбудсман отметил, что некоторые элементы обеих дисциплин есть в украинских школьных программах – в частности, в курсе естественных наук, биологии. То есть есть определенные элементы правил обращения и отношения к себе, гражданскому образованию, уважению прав другого человека. Но довольно раздроблен. Петиция предлагает это структурировать.
Чиновник также напомнил, что тема секса и межполовых отношений была табуирована в СССР, поскольку тоталитарный режим все пытался держать под контролем. По его словам, секс – это область человеческой свободы.
К теме Украинцы поддержали петицию об обязательном половом воспитании в школах
Украинцы поддержали петицию об обязательном половом воспитании в школах
- Петицию с требованием ввести обязательное половое воспитание в систему образования обнародовали 9 февраля.
- Украинцы ее поддержали. В месяц эта петиция набрала более 25 тысяч подписей.
- Авторы считают, что половое воспитание детей важно.
- Половое воспитание поможет ученикам понять, как заботиться о своем здоровье и предупреждать риски половых заболеваний.
- Также то, что сексуальность есть естественный аспект человеческого существования. И должно помочь детям подготовиться ко взрослой жизни.
- Половое воспитание также учит детей и подростков о здоровых отношениях. Это может помочь им избежать ситуаций насилия, в том числе сексуального.
- Петицию о внедрении обязательного полового воспитания в систему образования Украины рассмотрел глава государства Владимир Зеленский. Он поручил проработать соответствующие предложения правительства.