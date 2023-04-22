Образовательный омбудсман рассказал о важности внедрения полового воспитания в школах

Сексуальное образование и половое воспитание должно быть частью образовательной программы в Украине. Это позволит предотвратить сексуальное насилие.

Также – распространение заболеваний, передающихся половым путем. Об этом в эфире национального телемарафона заявил образовательный омбудсман Сергей Горбачев.

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Горбачев объяснил важность внедрения полового воспитания в школах

Горбачев считает, что половое воспитание в школах внедрять надо, потому что это вопрос безопасности. Именно безопасность является главным правом человека, правом на жизнь и здоровье.

То, что у нас есть неприятные случаи, связанные с преступлениями на половой почве и заболевания, очень часто это связано с тем, что многие люди просто не знают, как себя правильно вести,

– считает омбудсман.

Чиновник также уточнил, что именно для этого и нужно половое воспитание и сексуальное образование. При этом подчеркнул, что половое воспитание – это больше о физиологии, сексуальное образование – больше социальный аспект, правила поведения в отношениях с другими людьми.

Омбудсман отметил, что некоторые элементы обеих дисциплин есть в украинских школьных программах – в частности, в курсе естественных наук, биологии. То есть есть определенные элементы правил обращения и отношения к себе, гражданскому образованию, уважению прав другого человека. Но довольно раздроблен. Петиция предлагает это структурировать.

Чиновник также напомнил, что тема секса и межполовых отношений была табуирована в СССР, поскольку тоталитарный режим все пытался держать под контролем. По его словам, секс – это область человеческой свободы.

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