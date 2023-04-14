Зеленский ответил на петицию о введении полового воспитания в образовании

14 апреля 2023, 14:48
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Электронные петиции

Петицию о внедрении обязательного полового воспитания в систему образования Украины рассмотрел глава государства Владимир Зеленский. Он поручил проработать соответствующие предложения правительству.

Теперь рассмотрением петиции будет заниматься Кабмин. Об этом говорится в ответе на петицию.

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Зеленский ответил на петицию о половом воспитании в образовании

Президент, в частности, поблагодарил за активную гражданскую позицию всех, кто принял участие в петиции. И отметил, что политика государства в образовании должна удовлетворять потребности человека и общества.

Зеленский обратился к правительству с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения. При этом Кабмин должен проинформировать его и автора петиции о результатах рассмотрения.

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Что было раньше

  • Петицию с требованием ввести обязательное половое воспитание в систему образования обнародовали 9 февраля.
  • Украинцы ее поддержали. В месяц эта петиция набрала более 25 тысяч подписей.
  • Авторы считают, что половое воспитание детей важно.
  • Половое воспитание поможет ученикам понять, как заботиться о своем здоровье и предупреждать риски половых заболеваний.
  • Также то, что сексуальность есть естественный аспект человеческого существования. И должно помочь детям подготовиться ко взрослой жизни.
  • Половое воспитание также учит детей и подростков о здоровых отношениях. Это может помочь им избежать ситуаций насилия, в том числе сексуального.
Автор: Марія Волошин