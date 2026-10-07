Не "получати зарплату" и не "платити налоги": сколько русизмов скрывается в наших финансах

Иногда, чтобы услышать суржик, не нужно искать какие-то редкие слова. Достаточно зайти в банк, открыть приложение с балансом и послушать, как вы говорите о деньгах.

"Получка", "налоги", "долг", "дєньгі": звучит привычно – но в украинском языке для всего этого есть свои естественные слова.

"Деньгі", "кредітка", "получка" – как говорить о деньгах на украинском?

С деньгами мы сталкиваемся каждый день. Получаем зарплату, оплачиваем счета, пользуемся картой, берем кредит, что-то откладываем на будущее. Казалось бы, что здесь может быть сложного с языком?

Но именно в разговорах о финансах притаилось немало слов и выражений, которые мы употребляем автоматически. Они настолько привычны, что иногда мы даже не замечаем, что говорим не на украинском, а буквально переводим русские конструкции.

Например, "получити зарплату", "платити налоги", "взять кредитку", "положити гроші на карточку", "снять гроші". Знакомо?

Интересно, что финансовые русизмы часто скрываются не только в отдельных словах. Мы можем буквально переносить в украинский язык русские конструкции. Поэтому стоит обратить внимание на эти слова и словосочетания, чтобы не ошибаться:

Не "получати зарплату", – а отримувати зарплату или одержувати зарплату.

Не "получка", – а зарплата, или короткая форма "ЗП".

Не "платити налоги", – а сплачувати податки.

Не "деньгі", – а гроші.

Не "кредітка", – а кредитна картка.

Не "карточка", – а картка.

Не "положить деньги на карту", – а покласти гроші на картку або поповнити картку.

Не "налічка", – а готівка.

Не "снять деньги", – а зняти гроші або зняти готівку.

Не "дать деньги взаймы" или "одолжить", – а позичити гроші.

И здесь есть важный нюанс: на украинском языке "позичити" можно и тогда, когда мы берем деньги у кого-то, и когда даем их кому-то в долг. Поэтому лучше уточнять: позичити гроші у друга или позичити гроші другові.

В финансовом языке есть еще несколько очень распространенных слов.

Не "проценты" , если речь идет об оплате кредита или доходе по вкладу, а відсотки .

Не "долг", а борг.

Не "задолженность" , а заборгованість .

Не "счот" , а рахунок .

Не "безнал" , а безготівковий розрахунок или безготівкова оплата .

Не "розсрочка", – а розстрочка (в украинском языке нормативно – "строк").

Иногда разница действительно заключается лишь в одном слове. Но именно из таких мелочей и складывается наша повседневная речь. Не нужно заучивать наизусть огромный словарь. Достаточно каждый раз ловить себя на привычных "получить", "деньги", "карточка" или "налоги" и заменять их украинскими аналогами.

Сначала придется немного следить за собой. А потом "отримувати зарплату", "сплачувати податки", "користуватися карткою", "знімати готівку" и "відкладати гроші" станет так же естественно, как и просто говорить.

Ведь хороший украинский язык – это не сложные слова. Он начинается с тех самых слов, которые мы произносим каждый день – даже когда просто проверяем баланс на карте или деньги в кошельке (и даже название этого аксессуара тоже калькируют – кошельок).