"Получка", "налоги", "долг", "деньги": звучит привычно – но в украинском языке для всего этого есть свои естественные слова.
"Деньгі", "кредітка", "получка" – как говорить о деньгах на украинском?
С деньгами мы сталкиваемся каждый день. Получаем зарплату, оплачиваем счета, пользуемся картой, берем кредит, что-то откладываем на будущее. Казалось бы, что здесь может быть сложного с языком?
Но именно в разговорах о финансах притаилось немало слов и выражений, которые мы употребляем автоматически. Они настолько привычны, что иногда мы даже не замечаем, что говорим не на украинском, а буквально переводим русские конструкции.
Например, "получити зарплату", "платити налоги", "взять кредитку", "положити гроші на карточку", "снять гроші". Знакомо?
Интересно, что финансовые русизмы часто скрываются не только в отдельных словах. Мы можем буквально переносить в украинский язык русские конструкции. Поэтому стоит обратить внимание на эти слова и словосочетания, чтобы не ошибаться:
Не "получать зарплату", – а отримувати зарплату или одержувати зарплату.
Не "получка", – а зарплата, или короткая форма "ЗП".
Не "платить налоги", – а сплачувати податки.
Не "деньги", – а гроші.
Не "кредитка", – а кредитна карта.
Не "карточка", – а картка.
Не "положить деньги на карту", – а покласти гроші на картку або поповнити картку.
Не "наличка", – а готівка.
Не "снять деньги", – а зняти гроші або зняти готівку.
Не "дать деньги взаймы" или "одолжить", – а позичити гроші.
И здесь есть важный нюанс: на украинском языке"позичити" можно и тогда, когда мы берем деньги у кого-то, и когда даем их кому-то в долг. Поэтому лучше уточнять: позичити гроші у друга или позичити гроші другові.
В финансовом языке есть еще несколько очень распространенных слов.
Не "проценты", если речь идет об оплате кредита или доходе по вкладу, а відсотки.
Не "долг", а борг
Не "задолженность", а заборгованість.
Не "счот", а рахунок.
Не "безнал", а безготівковий розрахунок или безготівкова оплата.
Не "рассрочка", а "розстрочка" (в украинском языке нормативно – "строк").
Иногда разница действительно заключается лишь в одном слове. Но именно из таких мелочей и складывается наша повседневная речь. Не нужно заучивать наизусть огромный словарь. Достаточно каждый раз ловить себя на привычных "получить", "деньги", "карточка" или "налоги" и заменять их украинскими аналогами.
Сначала придется немного следить за собой. А потом "отримувати зарплату", "сплачувати податки", "користуватися карткою", "знімати готівку" и "відкладати гроші" станет так же естественно, как и просто говорить.
Ведь хороший украинский язык – это не сложные слова. Он начинается с тех самых слов, которые мы произносим каждый день – даже когда просто проверяем баланс на карте или деньги в кошельке (и даже название этого аксессуара тоже калькируют, правильно – гаманець).