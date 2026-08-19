Как правильно: "кошельок" или "гаманец"?

"Кошелек" – слово, которое многие считают обычным украинским. Мы слышим его в быту, употребляем в разговорах и даже не задумываемся, откуда оно пришло. Но в украинском литературном языке нормативным является другое слово – "гаманець".

Именно это слово фиксируется в академических толковых словарях. История этого слова очень интересна. Основой для "гаманец" является более древнее украинское "гаман" – кожаный мешочек для хранения денег, табака и других мелких вещей. Это слово зафиксировал еще Борис Гринченко в своем словаре. Рядом со словом "гаман" он приводит и "гаманець" как уменьшительную форму.

Сегодня мы чаще всего представляем себе кошелек как кожаную или текстильную вещь с отделениями для купюр и карт. А когда-то это был обычный небольшой мешочек для денег. Именно с этого значения начинается история слова "гаманець".

Интересно и происхождение самого "гамана": этимологи связывают его с тюркскими языками, а далее – с персидским словом, что означало мешочек или пояс для денег.

Это древнее слово, зафиксированное в украинском языке и украинских словарях. И еще одна интересная деталь: слово "кошелек" настолько давно живет в языке, что его можно найти в произведениях Ивана Котляревского, Григория Квитки-Основьяненко и других украинских писателей.

Поэтому в литературном украинском языке лучше сказать:

"Де мій гаманець?"

"Я залишила гаманець удома".

"Він дістав із кишені гаманець".

А вот "кошелек" – слово, которого в современном нормативном украинском языке лучше избегать; в словаре словоупотребления "Горох" прямо дана рекомендация: "Правильнее: гаманець".

Слово "кошелек" связано с более древним словом "кошель", которое означало мешок, сумку или небольшую сумочку для хранения вещей и денег. Этимологический словарь Макса Фасмера связывает "кошель" со славянским словом "кош" – "корзина, плетеная посуда". Сравните: украинское "кошіль чи кошик", польское koszałka, словенское košulja – "корзина"

Поэтому утверждение "кошельок – просто русское слово" было бы слишком упрощенным. Его история гораздо древнее и связана со славянской лексикой. Но в современном украинском языке для этого предмета она не прижилась.

А что еще есть украинские названия?

Вот здесь начинается самое интересное. В украинском языке есть немало названий для такого предмета, но они не всегда полностью взаимозаменяемы, а часть из них заимствована из разных языков. Раньше они были распространены, но постепенно о них забыли

"Калитка" – старинное название кошелька или мешочка для денег. Словари синонимов приводят "калитку" среди синонимов слова "кошелек".

– старинное название кошелька или мешочка для денег. Словари синонимов приводят "калитку" среди синонимов слова "кошелек". "Капшук" – мешочек для денег или других мелких вещей. Это слово также зафиксировано как синоним к "кошельку".

мешочек для денег или других мелких вещей. Это слово также зафиксировано как синоним к "кошельку". "Киса" – старинное название небольшого мешочка, в частности для денег. Сегодня это слово имеет оттенок старины.

старинное название небольшого мешочка, в частности для денег. Сегодня это слово имеет оттенок старины. "Пулярес" – диалектное название кошелька.

диалектное название кошелька. "Портмоне" , – заимствованное название кошелька, которое также употребляется в украинском языке. В словарях "портмоне" приводится как синоним слова "кошелек".

, – заимствованное название кошелька, которое также употребляется в украинском языке. В словарях "портмоне" приводится как синоним слова "кошелек". "Мошонка" – в старом украинском языке это слово могло обозначать кошелек или мешочек для денег, хотя сегодня оно имеет совсем другое, анатомическое значение. Поэтому в современной речи в значении "кошелек" его использовать не стоит.

Существует целый ряд названий: гаманец – гаман – калитка – капшук – киса – пулярес – портмоне. Но они различаются по времени употребления, стилистике, происхождению и региональному распространению.

Поэтому, если нужно обычное современное слово без стилистических нюансов, лучше всего сказать "гаманець".

А если хочется придать речи колорит, можно вспомнить старинные названия – "гаман", "калитка", "капшук", "киса". Они напоминают, что у украинцев было название для этого предмета задолго до появления современных кожаных кошельков с отделениями для банковских карт.