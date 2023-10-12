Стипендия на обучение где угодно в мире: как подросткам использовать шанс от гендира Google
Источник:Rise
У украинских подростков есть уникальная возможность выиграть стипендию на обучение в любом университете мира. Соответствующее приложение основал бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.
Бесплатное обучение в любом вузе мира
Программа Rise, основанная Schmidt Futures и Rhodes Trust, предлагает украинской молодежи расширить свои образовательные возможности. Для наших подростков программа стала доступна благодаря активной работе Ukraine Global Scholars с международной программой.
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Зарегистрироваться на участие в программе можно по ссылке. После регистрации в Rise все участники получат доступ к учебным курсам и возможности планировать и развивать собственные проекты.
Кроме того, Rise предложит для 100 глобальных победителей программы следующие бонусы:
- полную стипендию на обучение в любом колледже мира, включая расходы на проживание;
- ноутбук или планшет;
- оффлайн-саммит победителей;
- менторство и большие карьерные возможности;
- финансирование проектов, направленных на развитие общин.
Какие требования для участия в программе
Зарегистрироваться на программу Rise могут украинцы и украинки, которым на 1 июля 2024 года будет 15 – 17 лет. Уровень английского – не ниже среднего.
При регистрации не нужно проходить никаких тестов. Главное – желание решить определенную проблему и иметь объяснения, как именно это нужно сделать.
Подать заявку следует до 17 января 2024 года.