Бесплатное обучение в любом вузе мира

Программа Rise, основанная Schmidt Futures и Rhodes Trust, предлагает украинской молодежи расширить свои образовательные возможности. Для наших подростков программа стала доступна благодаря активной работе Ukraine Global Scholars с международной программой.

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Зарегистрироваться на участие в программе можно по ссылке. После регистрации в Rise все участники получат доступ к учебным курсам и возможности планировать и развивать собственные проекты.

Кроме того, Rise предложит для 100 глобальных победителей программы следующие бонусы:

полную стипендию на обучение в любом колледже мира, включая расходы на проживание;

ноутбук или планшет;

оффлайн-саммит победителей;

менторство и большие карьерные возможности;

финансирование проектов, направленных на развитие общин.

Какие требования для участия в программе

Зарегистрироваться на программу Rise могут украинцы и украинки, которым на 1 июля 2024 года будет 15 – 17 лет. Уровень английского – не ниже среднего.

При регистрации не нужно проходить никаких тестов. Главное – желание решить определенную проблему и иметь объяснения, как именно это нужно сделать.

Подать заявку следует до 17 января 2024 года.