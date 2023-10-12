Безплатне навчання у будь-якому виші світу

Програма Rise, яка заснована Schmidt Futures та Rhodes Trust, пропонує для української молоді розширити свої освітні можливості. Для наших підлітків програма стала доступною завдяки активній роботі Ukraine Global Scholars з міжнародною програмою.

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Зареєструватися на участь у програмі можна за посиланням. Після реєстрації в Rise усі учасники матимуть доступ до навчальних курсів та можливості планувати та розвивати власні проєкти.

Окрім того, Rise запропонує для 100 глобальних переможців програми такі бонуси:

повну стипендію на навчання у будь-якому коледжі світу, включно з витратами на проживання;

ноутбук або планшет;

офлайн-саміт переможців;

менторство та великі кар'єрні можливості;

фінансування проєктів, які будуть спрямовані на розвиток громад.

Які вимоги для участі у програмі

Зареєструватися на програму Rise можуть українці та українки, яким станом на 1 липня 2024 буде 15 – 17 років. Рівень англійської – не нижче середнього.

Під час реєстрації не потрібно проходити жодних тестів. Головне – бажання вирішити певну проблему та мати пояснення, у який саме спосіб це потрібно зробити.

Подати заявку потрібно до 17 січня 2024 року.