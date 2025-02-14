Пользование гаджетами в школе: юрист рассказала, имеют ли право учителя запретить
Чрезмерное пользование телефонами в школе вызывает беспокойство у учителей по всему миру. Некоторые страны на законодательном уровне ограничивают или запрещают их в образовательных учреждениях.
Поэтому и украинские педагоги интересуются, могут ли они устанавливать правила пользования гаджетами среди учеников и чем руководствоваться в таких случаях. Разъяснения на эту тему дает юрист Лилия Орел, пишет 24 Канал.
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Могут ли учителя ограничивать использование гаджетов
Юрист и психолог Лилия Орел на своей странице в фейсбук объяснила, что правила пользования гаджетами в школе могут устанавливаться с целью создания информационной безопасности и предотвращения буллинга.
А именно, соответствии с пунктом 5 раздела V "Порядка реагирования на случаи буллинга (травли)" утвержденного Приказом Министерства образования и науки Украины от 28 декабря 2019 № 1646 к мероприятиям, направленных на предотвращение и противодействие буллингу (травле) в учебном заведении, относятся меры по:
- организации безопасного пользования сетью Интернет во время образовательного процесса;
- контроля за использованием средств электронных коммуникаций малолетними или несовершеннолетними соискателями образования во время образовательного процесса.
Итак, руководствуясь вышеизложенным:
- С целью предотвращения и противодействия буллингу учебное заведение имеет право устанавливать правила пользования гаджетами соискателями образования, в частности предусматривать их использование только с разрешения педагогических работников или запрещать их применение в определенных случаях.
- Руководство учебного заведения обязано обеспечивать безопасность киберпространства заведения (ст. 1 Закона Украины "Об образовании").
Поэтому каждое учебное заведение может установить свои правила по определению временного промежутка пользования, места хранения, доступности сети Интернет и допустимого контента.
Вопрос буллинга в учебных заведениях стоит очень остро. С целью его предупреждения и предотвращения регулярно проводятся тренинги для педагогов, беседы с учениками, психологические игры, введена должность офицера Службы образовательной безопасности и телефон доверия, по которому можно сообщить о буллинге.
Телефоны горячей линии:
- детская линия 116 111 или 0 800 500 225 (с 12.00 до 16.00),
- горячая телефонная линия по буллингу (травля) 116 000,
- горячая линия по вопросам предотвращения насилия 116 123.
В частности, 14 февраля в 15 часов Минобразования проводит вебинар-тренинг "Как говорить с ребенком о буллинге" для педагогов и родительской общины. Присоединиться к вебинару можно будет по ссылке.
О чем будут говорить на вебинаре:
- Как работает кнопка "Сообщить о буллинге" в системе АИКОМ?
- Как построить доверительные отношения с ребенком?
- Как побудить его рассказать о травле в школе, если она происходит?
- Какова ситуация с буллингом среди подростков и что с этим делать родителям?
- Что делать, если ваш ребенок оскорбляет других?
- Как современные технологии влияют на кибербуллинг?
- Как реагирует полиция на случаи?
- Какие механизмы защиты существуют и как правоохранители могут помочь родителям?