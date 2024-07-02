Студенты придумали интересные разработки для усиления ВСУ: Федоров поражен
Источник:Михаил Федоров
Вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что украинские студенты стали авторами двух десятков идей, воплощение которых в жизнь поможет нашим воинам на фронте. И рассказал подробнее об этом 21 defense-tech решении.
Их создание стало возможным благодаря проведению летней школы по искусственному интеллекту в сфере обороны. На нее зарегистрировалось почти 600 участников со всей Украины.
Читайте МВД объявляет набор в лицеи безопасности направления и национально-патриотического воспитания
Украинские студенты поражают идеями для изобретений
Федоров сообщил, что обучение происходило по трем направлениям:
- сборка дронов;
- разработка программного обеспечения для беспилотников;
- создание систем для противодействия дезинформации.
Сначала была неделя лекций, а затем – хакатон. В результате команды создали собственные defense-tech решения, которые могут усилить защитников на фронте,
– уточнил вице-премьер.
Среди них такие:
- технология для автоматического наведения дронов на движущуюся цель;
- пленка для маскировки дронов от вражеских радаров;
- решение для сбивания российских БПЛА;
- системы для определения вредоносных источников информации.
Поражен серьезностью и актуальностью разработанных технологий. В Украине растет молодое поколение инженеров, которое горит инновациями и предлагает свежие решения для победы в технологической войне,
– отметил Федоров.
Ранее мы информировали о том, что украинские школьники получили аж 46 наград на престижном конкурсе в США. Детали читайте по ссылке.