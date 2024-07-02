Студенты придумали интересные разработки для усиления ВСУ: Федоров поражен

Вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что украинские студенты стали авторами двух десятков идей, воплощение которых в жизнь поможет нашим воинам на фронте. И рассказал подробнее об этом 21 defense-tech решении.

Их создание стало возможным благодаря проведению летней школы по искусственному интеллекту в сфере обороны. На нее зарегистрировалось почти 600 участников со всей Украины.

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Украинские студенты поражают идеями для изобретений

Федоров сообщил, что обучение происходило по трем направлениям:

сборка дронов;

разработка программного обеспечения для беспилотников;

создание систем для противодействия дезинформации.

Сначала была неделя лекций, а затем – хакатон. В результате команды создали собственные defense-tech решения, которые могут усилить защитников на фронте,

– уточнил вице-премьер.

Среди них такие:

- технология для автоматического наведения дронов на движущуюся цель;

- пленка для маскировки дронов от вражеских радаров;

- решение для сбивания российских БПЛА;

- системы для определения вредоносных источников информации.

Поражен серьезностью и актуальностью разработанных технологий. В Украине растет молодое поколение инженеров, которое горит инновациями и предлагает свежие решения для победы в технологической войне,

– отметил Федоров.

Ранее мы информировали о том, что украинские школьники получили аж 46 наград на престижном конкурсе в США. Детали читайте по ссылке.