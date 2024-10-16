"Это невероятный пример": ученики киевского лицея передали ВСУ более 300 турникетов

Ученики 303-го лицея общественно-естественного профиля, что в Киеве, поразили своей поддержкой и помощью Вооруженным Силам Украины. Они собрали и передали воинам более 300 турникетов и различные пакеты.

Об этой невероятной истории, которая вдохновляет, рассказал на своей странице в фейсбуке Александр Барабошко. Он добавил, что ученики стремились присоединились к помощи нашим воинам, но не думал, что это будет так масштабно.

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Ученики 303-го лицея в Киеве поразили помощью ВСУ

Барабошко отметил: решили собрать для воинов турникетов, ведь они нужны постоянно и на все горячие направления. Мужчина говорит: масштаб помощи его поразил.

Ну я думаю: сколько там турникетов – поеду легковой машиной. Мне говорят: "Нет!" Нужна обязательно грузовая. Все что на фото – принесли дети лицея 303 общественно-естественного профиля из Киева,

– сообщил Барабошко.

И добавил: как говорят родители: "Мы надеялись хотя бы 10 турникетов собрать, а собрали 363 турникеты!".



Помощь ВСУ от учеников 303-го лицея г. Киева / скриншот сообщения Александра Барабошко

Волонтер также сообщил, что ученики передали не только турникеты.

Кому-то из детей родители дали коробочку – с рисунком, добрым словом военному, кофе, чаем, набором заботы, которую собрала семья в меру своих возможностей. Весь холл школы был в этих коробочках заботы. Когда на них смотришь – слезы невольно выходят на глаза,

– заявил Барабошко.

По его словам, каждая эта детская коробочка, которую дети составляли с родителями, это невероятно сильно. Их он направил воинам по разным направлениям.

Спасибо вам! Это невероятный пример и очень вдохновляющая и мотивирующая история. Для меня безумное доверие и большая честь быть к ней причастным,

– подчеркнул волонтер.



Киевские ученики помогают ВСУ / фото с фейсбук-страницы Александра Барабошко

При этом попросил распространить эту историю, чтобы она вдохновляла других.