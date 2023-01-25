Поможет учиться без интернета: в Украине создали бесплатное приложение для школьников

В Украине презентовали обновленную версию приложения "Изучаю – не жду". Он позволяет учащимся учить украинский язык и чтение в игровой форме.

В приложении уже доступны первые уроки. Они отвечают государственной программе начальной школы и стандартам НУШ.

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Чем полезно приложение "Изучаю – не жду"

Теперь учителя и школьники 1 – 4 классов могут загружать приложение и легко овладевать новым материалом.

Как напомнили в МОН, россияне разрушили и повредили около 3 тысяч учебных заведений. Треть всех украинских школ работает онлайн. Следовательно, более 1,6 миллиона учеников учатся дистанционно. При этом для учащихся начальных классов должен быть особый формат обучения. Теперь приложение "Изучаю – не жду" позволит им изучать не только математику, но и украинский язык.

Да, дети смогут изучать эти предметы благодаря приложению в любой точке мира. Также могут ознакомиться с произведениями современных авторов – в игровой форме. А она адаптирована к возрастным особенностям учащихся начальной школы.

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Какой контент содержит приложение

Для разработки контента были привлечены лучшие педагоги, филологи, методисты.

В приложение добавили произведения около 20 современных украинских писателей. В частности, таких как: Звезда Мензатюк, Екатерина Михалицына, Саша Дерманский, Таня Стус и другие. Новые уроки будут прилагаться в течение года.

Обновленная версия приложения доступна на App Store да Google Play. Загрузить можно как на смартфон, так и на планшет.

К слову, приложение бесплатно и работает без доступа к интернету после предварительной загрузки.