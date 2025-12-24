Пончики или пампухи: как правильно называть одно из блюд рождественского стола

Это блюдо готовят все хозяйки на Святой вечер. Но в каждом регионе оно имеет свое название и ведутся споры, какое из них правильное.

Какое из названий правильное для праздничной выпечки – пампушки или пончики, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения "Википедии".

Смотрите также Чем заняться на зимних каникулах: идеи для детского и семейного досуга

Как называть сдобу правильно?

Сегодня во многих домах пахнет праздничной рождественской сдобой – пампушками. Эти круглые душистые и сладкие жареные изделия с начинкой из мака, варенья, вишен, рожы являются обязательным обрядовым блюдом Святой вечери.

Но не все пользуются именно этим названием – есть еще пончики и пончики. Какая же из них правильная? Украинские словари фиксируют оба названия и отличаются происхождением слов.

Пампушка – это небольшая круглая булочка из пшеничной, ржаной или гречневой муки. А происхождение – то ли праславянское, поскольку мы имеем слова, пухлый и пухнуть, или немецкое, через посредничество польского.

Мама старалась. Одолжила у соседей маленький чемоданчик, зажарила курочку, напекла мягких, белых как снег пампушек, положила в чемодан три чистых рубашки, белье. (Павел Загребельный).

Пончик – круглый, обычно сладкий, пирожок, жареный в кипящем масле. Слово происходит из польского языка pączek, от pękać – "пукать", "трескать".

– Кто-то покупает шоколад, я покупаю пончик. Кто-то садится в самолет, я – в твердый вагончик. (Павел Глазовой).

Хотя слово пончик и присутствует в украинском языке, но многим роднее кажется слово – пампушки.

Но и это не полный перечень названий, имеем еще

пампух

пампушка

пампушок

панпух

панпуха

панпу́шка

пундик

пухтик

пухтелик.

И современные модные названия для кафе или кондитерских – донат и берлинер, они отличаются формой и начинкой или ее отсутствием.

Конечно, все зависит от региона, где-то распространено одно название, где-то – другое. А кто-то пользуется двумя словами, но для обозначения двух разных изделий:

печеная в духовке булочка – пампушка (как с чесноком к борщу),

жареный в масле шарик со сладкой начинкой – пончик.

Напомним, что на Сочельник (и, пожалуйста, не называйте его Сочельник) готовят постные пончики. А рецептов с пошаговым приготовлением можно найти множество, выбирайте свой.

Постные пампушки: смотрите видео

Пышки – неотъемлемая часть Сочельника. Во Львове даже проводят "Свято пампуха", что подчеркивает их роль как символа радости и достатка.

В народных колядках звучит образ: "А в господаря на столі пампушки, узвар і кутя" – как символ достатка и гостеприимства.

Иван Франко в "Галицких образках" описывает сочельник, где рядом с кутьей и компотом стояли "пухкі пампушки, що пахли медом".

Пончики сегодня ассоциируются у молодежи скорее с городской кофейней или современной кондитерской, чем с традиционным украинским столом.

Какое бы название вы не выбрали, пусть вам удадутся пончики и украсят ваш праздничный стол.