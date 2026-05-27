В топе годами: какие специальности в ХНУ имени Каразина чаще всего выбирают абитуриенты
Ректор Харьковского национального университета имени Каразина Татьяна Кагановская назвала самые популярные среди абитуриентов вуза специальности. Они держатся в топе много лет подряд.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина. При этом добавила, что в вузе фиксируют новые образовательные тренды, связанные с войной и восстановлением страны.
Смотрите также В ХНУ Каразина назвали профессии, на которые катастрофически падает спрос
Какие специальности в ХНУ являются самыми популярными?
Ректор харьковского вуза отметила, что самый высокий конкурс и стабильно высокий спрос среди абитуриентов ХНУ на:
ІТ-специальности;
Право;
Психологию;
Менеджмент;
Экономику;
Международные отношения;
Медицину.
И это объясняется как качеством образования, так и очевидным спросом на эти профессии в Украине и мире,
– уточнила она.
И добавила, что именно классические и практические специальности дальше являются самыми востребованными среди поступающих.
Смотрите также Ректор одного из украинских ЗВО прогнозирует сложные времена для университетов
Какие новые тренды появились во время войны?
Ректор ХНУ рассказала и об очень интересных изменениях, которые произошли в последние годы.
Появились направления, интерес к которым существенно вырос за последние 2-3 года. И это очень четко отражает трансформацию страны,
– отметила Кагановская.
Одним из таких направлений стали специальности, связанные с реабилитацией и восстановлением здоровья.
Также, по словам ректора, сейчас университет лицензирует магистерскую программу по терапии и реабилитации. Также планируют открыть образовательно-профессиональные программы по комплаенс-менеджменту на бакалаврском и магистерском уровнях.
Ранее мы сообщали, что ХНУ имени Каразина планирует возобновить очное обучение, но есть нюанс.