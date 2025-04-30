Правительство распределило более 270 миллионов гривен на школьные автобусы

Правительство Украины согласовало дополнительное распределение государственной субвенции местным бюджетам для приобретения школьных автобусов в 2025 году. Речь идет о 273,7 миллиона гривен.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Средства направят в 10 областей, которые в первую очередь нуждаются в обновлении автопарка для подвоза учеников и учителей.

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Кабмин распределил 273,7 миллиона гривен на школьные автобусы

Субвенция позволит общинам закупить новые школьные автобусы, в частности специально оборудованные для перевозки детей с особыми образовательными потребностями. Закупки состоятся в условиях софинансирования местными бюджетами и через Prozorro Market, что существенно сократит сроки процедур.

Автобусы получат:

Днепропетровская область. Запорожская область. Кировоградская область. Николаевская область. Одесская область. Сумская область. Харьковская область. Хмельницкая область. Черкасская область. Черниговская область.

Общий объем распределенной субвенции – 273,7 миллиона гривен.

В МОН отметили, что эта помощь – часть масштабной программы правительства, в рамках которой в 2025 году предусмотрели 1,6 миллиарда гривен на закупку более 500 автобусов для общин. Приоритет – опорные школы, военные лицеи, заведения, принимающие учеников с других территорий, и школы, которые потеряли транспорт из-за войны.

Напомним, что с начала года общины уже закупили 110 автобусов.