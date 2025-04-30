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Учеба Образование в Украине Правительство распределило более 270 миллионов гривен на школьные автобусы
30 апреля, 13:33
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Правительство распределило более 270 миллионов гривен на школьные автобусы

Мария Волошин
Основні тези
  • Правительство Украины распределило 273,7 миллиона гривен для приобретения школьных автобусов в 2025 году, направляя средства в 10 областей.
  • Эта помощь является частью программы, предусматривающей 1,6 миллиарда гривен на закупку более 500 автобусов в 2025 году, с приоритетом для опорных школ и заведений, которые потеряли транспорт из-за войны.
  • В начале года общины уже закупили 110 автобусов.

Правительство Украины согласовало дополнительное распределение государственной субвенции местным бюджетам для приобретения школьных автобусов в 2025 году. Речь идет о 273,7 миллиона гривен.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Средства направят в 10 областей, которые в первую очередь нуждаются в обновлении автопарка для подвоза учеников и учителей.

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Кабмин распределил 273,7 миллиона гривен на школьные автобусы

Субвенция позволит общинам закупить новые школьные автобусы, в частности специально оборудованные для перевозки детей с особыми образовательными потребностями. Закупки состоятся в условиях софинансирования местными бюджетами и через Prozorro Market, что существенно сократит сроки процедур.

Автобусы получат:

  1. Днепропетровская область.
  2. Запорожская область.
  3. Кировоградская область.
  4. Николаевская область.
  5. Одесская область.
  6. Сумская область.
  7. Харьковская область.
  8. Хмельницкая область.
  9. Черкасская область.
  10. Черниговская область.

Общий объем распределенной субвенции – 273,7 миллиона гривен.

В МОН отметили, что эта помощь – часть масштабной программы правительства, в рамках которой в 2025 году предусмотрели 1,6 миллиарда гривен на закупку более 500 автобусов для общин. Приоритет – опорные школы, военные лицеи, заведения, принимающие учеников с других территорий, и школы, которые потеряли транспорт из-за войны.

Напомним, что с начала года общины уже закупили 110 автобусов.