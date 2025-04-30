Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Кошти скерують до 10 областей, які першочергово потребують оновлення автопарку для підвезення учнів і вчителів.

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Кабмін розподілив 273,7 мільйона гривень на шкільні автобуси

Субвенція дасть змогу громадам закупити нові шкільні автобуси, зокрема спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Закупівлі відбудуться за умов співфінансування місцевими бюджетами та через Prozorro Market, що суттєво скоротить терміни процедур.

Автобуси отримають:

Дніпропетровська область. Запорізька область. Кіровоградська область. Миколаївська область. Одеська область. Сумська область. Харківська область. Хмельницька область. Черкаська область. Чернігівська область.

Загальний обсяг розподіленої субвенції – 273,7 мільйона гривень.

У МОН зазначили, що ця допомога – частина масштабної програми уряду, у межах якої у 2025 році передбачили 1,6 мільярда гривень на закупівлю понад 500 автобусів для громад. Пріоритет — опорні школи, військові ліцеї, заклади, що приймають учнів з інших територій, та школи, які втратили транспорт через війну.

Нагадаємо, що від початку року громади вже закупили 110 автобусів.