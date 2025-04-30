Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Кошти скерують до 10 областей, які першочергово потребують оновлення автопарку для підвезення учнів і вчителів.

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Кабмін розподілив 273,7 мільйона гривень на шкільні автобуси

Субвенція дасть змогу громадам закупити нові шкільні автобуси, зокрема спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Закупівлі відбудуться за умов співфінансування місцевими бюджетами та через Prozorro Market, що суттєво скоротить терміни процедур.

Автобуси отримають:

  1. Дніпропетровська область.
  2. Запорізька область.
  3. Кіровоградська область.
  4. Миколаївська область.
  5. Одеська область.
  6. Сумська область.
  7. Харківська область.
  8. Хмельницька область.
  9. Черкаська область.
  10. Чернігівська область.

Загальний обсяг розподіленої субвенції – 273,7 мільйона гривень.

У МОН зазначили, що ця допомога – частина масштабної програми уряду, у межах якої у 2025 році передбачили 1,6 мільярда гривень на закупівлю понад 500 автобусів для громад. Пріоритет — опорні школи, військові ліцеї, заклади, що приймають учнів з інших територій, та школи, які втратили транспорт через війну.

Нагадаємо, що від початку року громади вже закупили 110 автобусів.