Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Кошти скерують до 10 областей, які першочергово потребують оновлення автопарку для підвезення учнів і вчителів.
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Кабмін розподілив 273,7 мільйона гривень на шкільні автобуси
Субвенція дасть змогу громадам закупити нові шкільні автобуси, зокрема спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Закупівлі відбудуться за умов співфінансування місцевими бюджетами та через Prozorro Market, що суттєво скоротить терміни процедур.
Автобуси отримають:
- Дніпропетровська область.
- Запорізька область.
- Кіровоградська область.
- Миколаївська область.
- Одеська область.
- Сумська область.
- Харківська область.
- Хмельницька область.
- Черкаська область.
- Чернігівська область.
Загальний обсяг розподіленої субвенції – 273,7 мільйона гривень.
У МОН зазначили, що ця допомога – частина масштабної програми уряду, у межах якої у 2025 році передбачили 1,6 мільярда гривень на закупівлю понад 500 автобусів для громад. Пріоритет — опорні школи, військові ліцеї, заклади, що приймають учнів з інших територій, та школи, які втратили транспорт через війну.
Нагадаємо, що від початку року громади вже закупили 110 автобусів.