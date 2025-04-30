Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Средства направят в 10 областей, которые в первую очередь нуждаются в обновлении автопарка для подвоза учеников и учителей.
Смотрите также Киевская школа экономики купила гольф-клуб за 18 миллионов долларов
Кабмин распределил 273,7 миллиона гривен на школьные автобусы
Субвенция позволит общинам закупить новые школьные автобусы, в частности специально оборудованные для перевозки детей с особыми образовательными потребностями. Закупки состоятся в условиях софинансирования местными бюджетами и через Prozorro Market, что существенно сократит сроки процедур.
Автобусы получат:
- Днепропетровская область.
- Запорожская область.
- Кировоградская область.
- Николаевская область.
- Одесская область.
- Сумская область.
- Харьковская область.
- Хмельницкая область.
- Черкасская область.
- Черниговская область.
Общий объем распределенной субвенции – 273,7 миллиона гривен.
В МОН отметили, что эта помощь – часть масштабной программы правительства, в рамках которой в 2025 году предусмотрели 1,6 миллиарда гривен на закупку более 500 автобусов для общин. Приоритет – опорные школы, военные лицеи, заведения, принимающие учеников с других территорий, и школы, которые потеряли транспорт из-за войны.
Напомним, что с начала года общины уже закупили 110 автобусов.