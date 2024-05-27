Когда в школах разных городов Украины прозвучит последний звонок в 2024 году

Уже на этой неделе во многих школах Украины прозвучит последний звонок. Даты праздника при этом могут отличаться.

Также разными будут и форматы проведения школьного мероприятия. Даты прощания учеников со школой подскажет Образование 24.

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Даты проведения последнего звонка 2024 в Украине

Официально учебный год 2023 – 2024 в Украине закончится 28 июня. Руководителям школ разрешили самостоятельно определять формат и дату проведения праздника последнего звонка. Все же ОВА будут предоставлять свои рекомендации, учитывая ситуацию с безопасностью в регионе.

Так, даты прощания со школой в разных областях и городах нашего государства отличаются.

Киев

Праздник последнего звонка в школах Киева состоится 31 мая. Документы ученикам будут выдавать в июне.

Для учеников в Киевской области звонок будет звучать 31 мая или в июне.

Днепр

В школах Днепра этот учебный год закончится 31 мая. в 2024 году, как и в прошлом году, праздник последнего звонка из-за войны в большинстве школ по соображениям безопасности не состоится. Аттестаты выпускникам 11 классов будут вручать в конце июня.

Львов

Во Львове графики летних каникул в школах отличаются. Они могут стартовать 1, 4 10, 17 июня или в другие дни. Поэтому даты проведения праздника последнего звонка в школах города также будут отличаться.

Полтава

В школах Полтавы летние каникулы начинаются в разные дни – в зависимости от общины. Поэтому прощаться ученики со школой в городе также будут в разные дни.

Черновцы

В большинстве учебных заведений города последний звонок прозвучит 31 мая. А в лицеях №2, №13, №15, также в военно-спортивном лицее и в гимназии №4 – 7 июня.

Тернополь

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В большинстве школ Тернополя прощание со школой состоится 31 мая.

Черкассы

Праздник последнего звонка в школах Черкасс состоится 31 мая.

Луцк

В Луцке школьный праздник также должен состояться 31 мая.

Ровно

Учебный год для большинства учеников Ровенской области завершится 30 – 31 мая. Тогда и будут звучать последние звонки.

Кировоградщина

Для большинства учеников области последний звонок прозвучит 30 и 31 мая.