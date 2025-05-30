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Учеба Образование в Украине В большинстве украинских школ звучит последний звонок
30 мая, 10:00
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В большинстве украинских школ звучит последний звонок

Мария Волошин
Основні тези
  • 30 мая в большинстве школ Украины звучат последние звонки.
  • Формат праздника зависит от ситуации с безопасностью в регионах.
  • В каких городах в школах уже завершилось обучение, читайте в новости.

Сегодня, 30 мая в большинстве школ Украины звучат последние звонки. Праздник проходит в рамках различных форматов.

Главный критерий проведения мероприятий – ситуация с безопасностью в регионе. 24 Канал рассказывает, в рамках каких форматов и где сегодня звучат звонки.

Читайте В каких городах Украины последний звонок в школах прозвучит 30 мая

В школах Украины звучат последние звонки

Этот учебный год официально завершится 30 июня. В его рамках каждая школа может самостоятельно определять продолжительность, структуру и форму организации учебного года.

Поэтому даты проведения праздника последнего звонка в школах в этом году отличаются.

В основном последние звонки в школах нашего государства звучат сегодня, 30 мая, и будут звучать завтра, 31 мая.

В отдельных городах школьники их услышат в июне.

Так, сегодня последний звонок звучит для школьников в таких городах и областях Украины:

  • Киев;
  • Черкассы;
  • Луцк;
  • Ровно;
  • Черновцы;
  • Харьков;
  • Одесская область;
  • Ивано-Франковск;
  • Тернополь.

В некоторых из этих городов, к слову, могут быть разные даты проведения праздника последнего звонка.

Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил: если ситуация с безопасностью в регионе позволяет, то праздник последнего звонка, в частности линейки, можно проводить традиционно на открытых площадях. Если школа имеет укрытие, и там есть возможность организовать такое мероприятие, тогда это можно сделать.