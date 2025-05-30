В большинстве украинских школ звучит последний звонок

Сегодня, 30 мая в большинстве школ Украины звучат последние звонки. Праздник проходит в рамках различных форматов.

Главный критерий проведения мероприятий – ситуация с безопасностью в регионе. 24 Канал рассказывает, в рамках каких форматов и где сегодня звучат звонки.

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В школах Украины звучат последние звонки

Этот учебный год официально завершится 30 июня. В его рамках каждая школа может самостоятельно определять продолжительность, структуру и форму организации учебного года.

Поэтому даты проведения праздника последнего звонка в школах в этом году отличаются.

В основном последние звонки в школах нашего государства звучат сегодня, 30 мая, и будут звучать завтра, 31 мая.

В отдельных городах школьники их услышат в июне.

Так, сегодня последний звонок звучит для школьников в таких городах и областях Украины:

Киев;

Черкассы;

Луцк;

Ровно;

Черновцы;

Харьков;

Одесская область;

Ивано-Франковск;

Тернополь.

В некоторых из этих городов, к слову, могут быть разные даты проведения праздника последнего звонка.

Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил: если ситуация с безопасностью в регионе позволяет, то праздник последнего звонка, в частности линейки, можно проводить традиционно на открытых площадях. Если школа имеет укрытие, и там есть возможность организовать такое мероприятие, тогда это можно сделать.