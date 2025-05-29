Формат праздника зависит от ситуации с безопасностью в регионе. Что интересно, в этом году последние звонки также звучат в школах не в один день, отмечает 24 Канал.

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Почему последний звонок в 2025 году раздается в разные дни

Учебный год 2024 – 2025 в школах нашего государства понемногу завершается. Он начался 2 сентября 2024 года и официально продлится до 30 июня 2025 года.

Однако в Министерстве образования и науки Украины ранее сообщали, что каждая школа в рамках этого учебного года может самостоятельно принимать решение о продолжительности, структуры и формы организации обучения в пределах определенных правительством дат учебного года. То есть педагогический совет сам устанавливает, когда отпускать детей на каникулы и организовывать праздник последнего звонка. Условие – выполнения школьной программы в пределах учебного года.

В случае выполнения школьной программы ученики в этом году могут идти на летние каникулы уже после 30 мая. Поэтому и даты проведения праздника последнего звонка в школах отличаются. Как и даты начала летних каникул.

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Как проходит праздник последнего звонка в школах

Праздник последнего звонка в школах Украины в этом году происходит в рамках различных форматов – в зависимости от ситуации с безопасностью в стране.

Глава МОН Украины Оксен Лисовой отметил: если ситуация с безопасностью в регионе позволяет, то линейки можно проводить традиционно на открытых площадях. И подчеркнул: учебные заведения принимают самостоятельное решение. Иногда – централизованно на уровне города, общины, целого региона. Но безопасность детей превыше всего.

И добавил: если школа имеет укрытие, и там есть возможность организовать такое мероприятие, тогда это можно сделать.