Формат свята залежить від безпекової ситуації у регіоні. Що цікаво, цьогоріч останні дзвоники також лунають у школах не в один день, зазначає 24 Канал.

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Чому останній дзвоник у 2025 році лунає у різні дні

Навчальний рік 2024 – 2025 у школах нашої держави потрохи завершується. Він розпочався 2 вересня 2024 року і офіційно триватиме до 30 червня 2025 року.

Однак у Міністерстві освіти і науки України раніше повідомляли, що кожна школа у межах цього навчального року може самостійно ухвалювати рішення щодо тривалості, структури та форми організації навчання у межах визначених урядом дат навчального року. Тобто педагогічна рада сама встановлює, коли відпускати дітей на канікули та організовувати свято останнього дзвоника. Умова – виконання шкільної програми у межах навчального року.

У разі виконання шкільної програми учні цьогоріч можуть йти на літні канікули вже після 30 травня. Тому й дати проведення свята останнього дзвоника у школах відрізняються. Як і дати початку літніх канікул.

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Як відбувається свято останнього дзвоника у школах

Свято останнього дзвоника у школах України цьогоріч відбувається у межах різних форматів – залежно від безпекової ситуації у країні.

Очільник МОН України Оксен Лісовий зазначив: якщо безпекова ситуація у регіоні дозволяє, то лінійки можна проводити традиційно на відкритих площах. І наголосив: заклади освіти ухвалюють самостійне рішення. Іноді – централізовано на рівні міста, громади, цілого регіону. Але безпека дітей понад усе.

І додав: якщо школа має укриття, і там є можливість організувати такий захід, тоді це можна зробити.