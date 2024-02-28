Когда в школах Черкасс будут выпускные и прозвучит последний звонок в 2024 году

В Черкассах уже определили даты выпускных в школах в 2024 году. Их организуют для учеников 9 и 11 классов.

Также в мэрии сообщили, когда состоится праздник последнего звонка. Детали уточнила заместитель мэра города Анастасия Чубина.

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Когда будет последний звонок и выпускной в Черкассах

Чиновница сообщила, что, праздник последнего звонка в школах Черкасс состоится 31 мая.

Определялись и с датами выпускных в школах: для 9 классов – 7 июня, для 11 классов – 15 июня,

– акцентировала Чубина.

Заметим, что последние звонки на Ровенщине также должны прозвучать 31 мая 2024 года.

Отметим, что учебный год 2023/2024 в Украине стартовал 1 сентября 2023 года. Продлится до 28 июня 2024 года.

В Минобразования отмечали, что дату завершения учебного года могут определять на местах педагогические советы и руководители школ. При этом должны учитывать состояние учеников, уровень образовательных потерь и тому подобное.

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Когда звучал последний звонок в школах Украины в 2023 году