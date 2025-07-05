Поступающие в колледжи на базе 11 классов уже могут подавать заявления

Стартовал прием заявлений в колледжи от абитуриентов, которые закончили 11 классов или имеют диплом квалифицированного рабочего. Подача заявлений для поступления по собеседованиям или творческим конкурсам будет действовать до 18.00 26 июля.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Подать заявление на поступление по результатам НМТ можно будет до 18.00 2 августа.

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Как подать заявление для поступления в колледж в 2025 году

В 2025 году подавать заявление для поступления в колледжи надо дистанционно. Для этого абитуриенту нужно зарегистрировать или войти в уже созданный электронный кабинет.

В кабинете абитуриент должен заполнить нужные данные и загрузить собственное фото. После надо перейти к модулю подачи заявлений, выбрать нужное конкурсное предложение, выбрать источник финансирования и добавить текст мотивационного письма.

Также важно проверить правильность указанных данных и подтвердить подачу заявления.

Обратите внимание! Редактировать информацию, например, изменить фото, в электронном кабинете можно только до подачи первого заявления. После подачи первого заявления внести изменения уже нельзя.

Продолжается сейчас и подача заявлений для поступающих на базе 9 классов в колледжи.

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Мы также рассказывали, что абитуриенты уже могут создавать электронные кабинеты и подсказали, как это сделать.