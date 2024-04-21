Какие экзамены должны сдать поступающие в колледжи в 2024 году

Конкурсный отбор на обучение для получения степени профессионального младшего бакалавра в 2024 году продолжается на основании творческих конкурсов. А также - индивидуального устного собеседования или рассмотрения мотивационного письма.

Программы индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов, а также требования к мотивационным письмам утверждают руководители приемных комиссий колледжей не позднее чем через месяц после вступления в силу Порядка приема на обучение в учреждения профессионального предвысшего образования в 2024 году.

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Какие экзамены должны сдать поступающие в колледжи

Программы индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов и требования к мотивационным письмам обязательно должны обнародовать на сайтах учебных заведений. Программы должны содержать критерии оценивания подготовленности поступающих.

Творческие конкурсы не должны содержать задания, которые выходят за пределы указанных программ.

Форму проведения индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов заведение выбирает самостоятельно.

Материалы вступительных испытаний, включая видеозаписи собеседований и творческих конкурсов, хранят не менее одного года. Затем уничтожают.

Как происходит поступление после 9-го класса

В 2024 году поступление после 9-го класса на обучение в колледж может происходить в форме:

творческих конкурсов;

индивидуального устного собеседования;

рассмотрения мотивационных писем при поступлении на контракт.

Как происходит поступление после 11-го класса

Поступление после 11-го класса может происходить в форме:

творческих конкурсов;

индивидуального устного собеседования;

рассмотрения мотивационных писем при поступлении на контракт.

Поступление на основании уровня квалифицированного рабочего

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Поступление на основе образовательно-квалификационного уровня квалифицированного рабочего также происходит в форме индивидуального устного собеседования, творческого конкурса или рассмотрения мотивационных писем при поступлении на контракт.

Какие сертификаты ВНО/НМТ можно использовать при поступлении

Вместо прохождения индивидуального устного собеседования абитуриент может подать результаты ВНО за 2021 год в любых комбинациях или результаты НМТ за 2022 – 2024 годы.

В таком случае конкурсный балл абитуриента определяют как средний балл по двум предметам ВНО (украинскому языку и литературе / украинскому языку, предмета на выбор абитуриента) с повышением на 25 процентов, но не выше 200 баллов, или средний балл всех предметов НМТ без использования весовых коэффициентов с повышением на 25 процентов, но не выше 200 баллов.