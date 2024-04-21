Програми індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів, а також вимоги до мотиваційних листів затверджують очільники приймальних комісій коледжів не пізніше ніж через місяць після набуття чинності Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2024 році.

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Які іспити мають скласти вступники до коледжів

Програми індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів та вимоги до мотиваційних листів обов'язково повинні оприлюднити на сайтах закладів освіти. Програми мають містити критерії оцінювання підготовленості вступників.

Творчі конкурси не повинні містити завдання, які виходять за межі зазначених програм.

Форму проведення індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів заклад обирає самостійно.

Матеріали вступних випробувань, включаючи відеозаписи співбесід та творчих конкурсів, зберігають не менше одного року. Потім знищують.

Як відбувається вступ після 9-го класу

У 2024 році вступ після 9-го класу на навчання у коледж може відбуватися у формі:

творчих конкурсів;

індивідуальної усної співбесіди;

розгляду мотиваційних листів при вступі на контракт.

Як відбувається вступ після 11-го класу

Вступ після 11-го класу може відбуватися у формі:

творчих конкурсів;

індивідуальної усної співбесіди;

розгляду мотиваційних листів при вступі на контракт.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Вступ на підставі рівня кваліфікованого робітника

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника також відбувається у формі індивідуальної усної співбесіди, творчого конкурсу або розгляду мотиваційних листів при вступі на контракт.

Які сертифікати ЗНО/НМТ можна використовувати при вступі

Замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може подати результати ЗНО за 2021 рік в будь-яких комбінаціях або результати НМТ за 2022 – 2024 роки.

У такому разі конкурсний бал вступника визначають як середній бал з двох предметів ЗНО (української мови та літератури / української мови, предмета на вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів НМТ без використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.