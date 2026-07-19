Поступление в магистратуру – 2026: что нужно сделать до начала приема заявлений

Для поступления в магистратуру большинство абитуриентов сдают:

ЕВИ – единый вступительный экзамен, включающий тест общей учебной компетентности и тест по иностранному языку;

– единый вступительный экзамен, включающий тест общей учебной компетентности и тест по иностранному языку; ЕПВИ – единое профессиональное вступительное испытание (для определенных специальностей).

Для отдельных специальностей или категорий абитуриентов высшие учебные заведения могут проводить собеседования или профессиональные вступительные экзамены в соответствии с Порядком приема на обучение.

Все заявления на поступление подаются через электронный кабинет абитуриента с 7 по 22 августа на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

В совокупности можно подать до 5 заявлений на бюджетное обучение и до 10 заявлений по всем формам финансирования. В 2026 году абитуриенты должны указать приоритеты для всех заявлений. Ознакомьтесь с инструкцией по подаче заявлений через сервис ЕДЕБО.

При подаче заявлений необходимо внимательно определить их приоритетность, ведь именно она влияет на рекомендацию к зачислению. После подачи изменить приоритетность уже нельзя.

Конкурсный отбор осуществляется по конкурсному баллу. Его состав зависит от специальности и учитывает результаты ЕВИ, ЕПВИ или других вступительных экзаменов, предусмотренных правилами приема учебного заведения. Рассчитайте свой конкурсный балл на специальном калькуляторе.

Не позднее 25 августа 2026 года на сайте ЕДЕБО будут опубликованы рейтинговые списки абитуриентов и даны рекомендации к зачислению. Те, кто получит рекомендацию, должны до 28 августа выполнить требования для зачисления в высшее учебное заведение.

Что стоит сделать уже сейчас?

До начала подачи заявлений следует:

проверить, работает ли электронный кабинет абитуриента;

убедиться, что результаты ЕВИ и ЕПВИ отображаются корректно;

ознакомиться с Правилами приема выбранных университетов;

определиться со специальностями и приоритетностью заявлений;

подготовить документы, которые могут понадобиться после получения рекомендации

Не откладывайте подачу заявлений. Хотя прием заявлений продлится до 22 августа, не стоит ждать последнего дня. Подав документы заранее, у вас будет время проверить правильность всех данных и, при необходимости, обратиться в приемную комиссию, если возникнут технические или организационные вопросы.