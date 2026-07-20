Абитуриенты, поступающие на бакалавриат, уже могут подавать заявления в вузы

19 июля стартовал основной этап приемной кампании 2026 года. Абитуриенты уже могут подавать заявления на поступление для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений).

Об этом сообщает Osvita.ua. Подача заявлений осуществляется онлайн через электронные кабинеты.

Как подать заявление на поступление

Прием заявлений для всех категорий абитуриентов продлится до 1 августа. В течение этого периода абитуриенты могут подать до 5 заявлений на бюджетное обучение.

На контрактную форму обучения также можно подать до 5 заявлений.

Каждому заявлению – как на бюджет, так и на контракт – абитуриент должен присвоить приоритет. Приоритет – это очередность заявлений, по которой определяется порядок рассмотрения заявлений при поступлении.

Важно! Установленную приоритетность заявлений нельзя изменить. В то же время абитуриент может отменить заявление с приоритетностью.

Перед подачей заявлений абитуриенты могут оценить свои шансы на получение места по конкретной специальности, воспользовавшись информацией о проходных баллах прошлых лет по каждому конкурсному предложению.

Основные даты вступительной кампании на бакалавриат 2026 года

Абитуриенты, поступающие в этом году в вузы на бакалавриат, должны запомнить следующие основные даты:

1 июля – начало регистрации электронных кабинетов;

3 июля – начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования;

10 июля (18:00) – окончание регистрации на творческие конкурсы и собеседования (для поступления на контракт – до 25 июля);

19 июля – начало подачи заявлений;

1 августа (18:00) – окончание приема заявлений;

не позднее 6 августа – обнародование рекомендаций к зачислению по заявлениям с приоритетом;

до 11 августа (18:00) – подтверждение выбора места обучения;

до 13 августа – зачисление абитуриентов на бюджет и контракт по заявлениям с приоритетом.

Графики проведения и регистрации на творческие конкурсы учебные заведения формируют самостоятельно.