Право не теряет популярности: в какие вузы стоит идти учиться на юриста

Одной из самых популярных специальностей среди абитуриентов является "Право". Поступающие при этом выбирают его активно для обучения из года в год.

Даже несмотря на подорожание получения этого высшего образования. Education.ua рассказывает, в какие вузы стоит идти учиться на юриста.

Смотрите также Одна из самых популярных специальностей: в какие вузы идти учиться на экономиста

Где лучше учиться на юриста в 2026 году?

Образовательный портал проанализировал рейтинги, в которых присутствуют украинские вузы.

Так, в международном рейтинге Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 представлены два наших ЗВО. Это мировой рейтинг, который определяет показатели обучения, качество исследований по конституционному, административного, международного, корпоративного, уголовного права, правосудия, теории права и юриспруденции.

В этом рейтинге есть:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 301 – 400 место;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 401+ место.

В международном рейтинге QS World University Rankings 2025 также есть два украинских ЗВО. Здесь оценивают качество преподавания, цитирование исследований, научную производительность, возможности и результаты трудоустройства.

В рейтинг попали:

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого – 151 – 200 место.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 201 – 250 место.

Также проанализировали международный рейтинг EduRank 2025. Здесь учитывают исследования в области права и количество упоминаний о них в других работах. Украинские вузы расположились так:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Национальный университет "Львовская политехника";

Сумской государственный университет;

Харьковский национальный университет имени Каразина;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Интересно! В МОН Украины сообщили "Учись. Медиа", что через несколько лет обучение на бакалавриате будет длиться 3, а не 4 года.

Лучшие университеты, где стоит осваивать Право, по данным рейтинга Education.ua такие:

Национальный университет "Львовская политехника";

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

Заметим, что не все из этих ЗВО являются профильно юридическими университетами.

Смотрите также Вузы будут соревноваться: в 2029 году количество поступающих может существенно уменьшиться

Сколько стоит юридическое образование?

Стоимость обучения на юриста в прошлом году в популярных среди поступающих вузах была такая:

Национальный университет "Одесская юридическая академия": 51,9 тысячи гривен (+29%);

КНУ имени Тараса Шевченко: 76,6 тысяч гривен (+22%);

ЛНУ имени Ивана Франко: 66,755 тысячи гривен (+26%);

Львовская политехника: 56,8 тысячи гривен (+50%).

Средняя стоимость престижного юридического образования за прошлый год предварительно выросла – с около 47 тысяч до около 63 тысяч гривен.