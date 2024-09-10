Для этого в Украине стартовал дополнительный прием заявлений на поступление для будущих магистров. Однако поступить можно теперь только на контрактную форму обучения.

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Начался дополнительный прием заявлений от поступающих в магистратуру на контракт

Дополнительные сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение в магистратуре на контракт высшие учебные заведения могут устанавливать самостоятельно.

Поступающие в магистратуру, желающие подать заявление и пройти конкурсный отбор для поступления на контракт, могут сделать это до 31 октября.

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Для конкурсного отбора используют результаты единого вступительного экзамена, или единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания, или результаты профессионального экзамена, составленного в учреждении высшего образования.