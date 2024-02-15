Перечень предметных тестов для поступления в магистратуру изменят

Минобразования Украины предлагает изменить перечень предметов для единого профессионального вступительного экзамена в магистратуру. В частности, расширить его.

Соответствующие изменения содержит проект Порядка приема на обучение для получения высшего образования. Детали читайте далее.

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Изменят ли перечень предметных тестов для поступления в магистратуру

В перечень тестов ЕФВВ в 2024 году войдут восемь предметов:

"Педагогика и психология";

"Психология и социология";

"Экономика и международная экономика";

"Политология и международные отношения"

"Учет и финансы";

"Управление и администрирование";

"Право и международное право";

"Информационные технологии".

В 2024 году перечень образовательных отраслей, для поступления на которые в магистратуру необходимо сдать ЕФВВ, расширят и на "Образование / Педагогику" (кроме "Физической культуры и спорта"), "Информационные технологии" и "Сферу обслуживания".

Поэтому для отрасли 01 экзаменом добавят "Педагогику и психологию", а для отрасли 12 – "Информационные технологии".

В то же время поступающие в магистратуру по специальностям отрасли "Сфера обслуживания" будут иметь право сдать один из восьми предметных тестов на выбор поступающего.

В перечень включены тесты общей учебной компетентности (ТЗНК), тесты ЕФВВ по праву и тесты единого вступительного экзамена (ЕВИ) по иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому и испанскому), а также образцы вопросов вступительного экзамена по пяти предметам.