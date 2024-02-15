Соответствующие изменения содержит проект Порядка приема на обучение для получения высшего образования. Детали читайте далее.
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Изменят ли перечень предметных тестов для поступления в магистратуру
В перечень тестов ЕФВВ в 2024 году войдут восемь предметов:
- "Педагогика и психология";
- "Психология и социология";
- "Экономика и международная экономика";
- "Политология и международные отношения"
- "Учет и финансы";
- "Управление и администрирование";
- "Право и международное право";
- "Информационные технологии".
В 2024 году перечень образовательных отраслей, для поступления на которые в магистратуру необходимо сдать ЕФВВ, расширят и на "Образование / Педагогику" (кроме "Физической культуры и спорта"), "Информационные технологии" и "Сферу обслуживания".
Поэтому для отрасли 01 экзаменом добавят "Педагогику и психологию", а для отрасли 12 – "Информационные технологии".
В то же время поступающие в магистратуру по специальностям отрасли "Сфера обслуживания" будут иметь право сдать один из восьми предметных тестов на выбор поступающего.
В перечень включены тесты общей учебной компетентности (ТЗНК), тесты ЕФВВ по праву и тесты единого вступительного экзамена (ЕВИ) по иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому и испанскому), а также образцы вопросов вступительного экзамена по пяти предметам.
- Ранее мы также информировали о том, что Минобразования Украины обнародовало календарь вступительных экзаменов в магистратуру.