Відповідні зміни містить проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти. Деталі читайте далі.
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Чи змінять перелік предметних тестів для вступу в магістратуру
До переліку тестів ЄФВВ у 2024 році увійдуть вісім предметів:
- "Педагогіка та психологія";
- "Психологія та соціологія";
- "Економіка і міжнародна економіка";
- "Політологія і міжнародні відносини"
- "Облік та фінанси";
- "Управління та адміністрування";
- "Право та міжнародне право";
- "Інформаційні технології".
У 2024 році перелік освітніх галузей, для вступу на які в магістратуру необхідно скласти ЄФВВ, розширять і на "Освіту / Педагогіку" (окрім "Фізичної культури та спорту"), "Інформаційні технології" та "Сферу обслуговування".
Тому для галузі 01 іспитом додадуть "Педагогіку та психологію", а для галузі 12 – "Інформаційні технології".
Водночас вступники до магістратури за спеціальностями галузі "Сфера обслуговування" матимуть право скласти один з восьми предметних тестів на вибір вступника.
До переліку включені тести загальної навчальної компетентності (ТЗНК), тести ЄФВВ з права та тести єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземних мов (англійської, французької, німецької та іспанської), а також зразки питань фахового вступного випробування з п'яти предметів.
- Раніше ми також інформували про те, що Міносвіти України оприлюднило календар вступних іспитів у магістратуру.