Відповідні зміни містить проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти. Деталі читайте далі.

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Чи змінять перелік предметних тестів для вступу в магістратуру

До переліку тестів ЄФВВ у 2024 році увійдуть вісім предметів:

"Педагогіка та психологія";

"Психологія та соціологія";

"Економіка і міжнародна економіка";

"Політологія і міжнародні відносини"

"Облік та фінанси";

"Управління та адміністрування";

"Право та міжнародне право";

"Інформаційні технології".

У 2024 році перелік освітніх галузей, для вступу на які в магістратуру необхідно скласти ЄФВВ, розширять і на "Освіту / Педагогіку" (окрім "Фізичної культури та спорту"), "Інформаційні технології" та "Сферу обслуговування".

Тому для галузі 01 іспитом додадуть "Педагогіку та психологію", а для галузі 12 – "Інформаційні технології".

Водночас вступники до магістратури за спеціальностями галузі "Сфера обслуговування" матимуть право скласти один з восьми предметних тестів на вибір вступника.

До переліку включені тести загальної навчальної компетентності (ТЗНК), тести ЄФВВ з права та тести єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземних мов (англійської, французької, німецької та іспанської), а також зразки питань фахового вступного випробування з п'яти предметів.