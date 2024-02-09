Додаткова сесія стартує 31 липня. Триватиме до 14 серпня 2024 року.

Дивіться також Міносвіти погодило графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Коли відбудуться вступні іспити у магістратуру у 2024 році

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий при цьому зазначив, що інформацію про дату, місце та час тестування розмістять у кабінеті учасника.

Реєстрація на основну сесію у приймальній комісії вишів відбуватиметься протягом 7 – 29 травня. До 17 червня вступники повинні отримати запрошення.

Результати іспитів оголосять до 20 липня.

Реєстрація на додаткову сесію триватиме з 17 по 21 червня. Подати заяву на участь можна буде у день проведення вступного випробування. Причому це зможуть зробити ті студенти, які складали іспит під час першого етапу, але відбулося порушення його проведення. Також протягом трьох днів зробити це можуть ті студенти, які не змогли закінчити виконання завдань або не взяли участь в основній сесії.

Запрошення вступники мають отримати до 26 липня. Результати іспиту стануть відомі до 20 серпня.

Раніше ми також писали, що Міносвіти України погодило графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту на бакалаврському та магістерському рівнях у 2024 році. Деталі можна прочитати за посиланням.