Дополнительная сессия стартует 31 июля. Продлится до 14 августа 2024 года.

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Когда состоятся вступительные экзамены в магистратуру в 2024 году

Глава Минобразования Оксен Лисовой при этом отметил, что информацию о дате, месте и времени тестирования разместят в кабинете участника.

Регистрация на основную сессию в приемной комиссии вузов будет происходить в течение 7 – 29 мая. До 17 июня поступающие должны получить приглашение.

Результаты экзаменов объявят до 20 июля.

Регистрация на дополнительную сессию продлится с 17 по 21 июня. Подать заявление на участие можно будет в день проведения вступительного испытания. Причем это смогут сделать те студенты, которые сдавали экзамен во время первого этапа, но произошло нарушение его проведения. Также в течение трех дней сделать это могут те студенты, которые не смогли закончить выполнение заданий или не приняли участие в основной сессии.

Приглашение абитуриенты должны получить до 26 июля. Результаты экзамена станут известны до 20 августа.

Ранее мы также писали, что Минобразования Украины согласовало график проведения единого государственного квалификационного экзамена на бакалаврском и магистерском уровнях в 2024 году. Детали можно прочитать по ссылке.