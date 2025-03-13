Для поступления на какие специальности надо проходить творческий конкурс
- В 2025 году для поступления на художественные и спортивные специальности в Украине необходимо пройти творческий конкурс, а не только подать результаты НМТ.
- Творческий конкурс предусматривает проверку творческих и/или физических способностей и продлится в пределах одного дня.
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В 2025 году для поступления на художественные специальности в вузы Украины надо пройти творческий конкурс, а не только подать результаты НМТ. Именно творческий конкурс будет ключевым критерием для поступления.
Заметим, что творческий конкурс – это форма вступительного испытания для поступления на младшего бакалавра и бакалавра на основе полного общего среднего образования, которая предусматривает проверку творческих и/или физических способностей абитуриента (в частности полученного ранее специализированного образования), необходимых для получения высшего образования. Об этом отмечает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Для поступления на какие специальности надо творческий конкурс
Конкурсы творческих или физических способностей, которые предусматривает поступление на творческие, художественные и спортивные специальности, в 2025 году будут проводить только очно.
Исключение сделают только для поступающих, которые находятся на временно оккупированной территории или составляли НМТ в 2025 году за рубежом. Такие абитуриенты смогут пройти творческий конкурс дистанционно.
Творческий конкурс длится в пределах одного дня, а его оценивание происходит не позднее чем на следующий день.
По результатам творческого конкурса выставляют положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или принимают решение о негативной оценке достижений абитуриента ("неудовлетворительно").
Специальности, для поступления на которые проводят творческий конкурс, определены в Приложении 1 к Порядку приема на обучение для получения высшего образования. Это такие:
|
Шифр
|
Отрасль знаний
|
Код
|
Название специальности
|
А
|
Образование
|
А7
|
Физическая культура и спорт*
|
В
|
Культура,
|
В1
|
Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство**
|
В2
|
Дизайн **
|
В3
|
Декоративное искусство и ремесла**
|
В4
|
Изобразительное искусство и реставрация**
|
В5
|
Музыкальное искусство**
|
В6
|
Перформативные искусства**
|
G
|
Инженерия, производство и
|
G17
|
Архитектура и градостроительство**
* – конкурс физических способностей
** – конкурс творческих способностей