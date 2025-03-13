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Учеба Образование в Украине Для поступления на какие специальности надо проходить творческий конкурс
13 марта, 11:26
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Для поступления на какие специальности надо проходить творческий конкурс

Мария Волошин
Основні тези
  • В 2025 году для поступления на художественные и спортивные специальности в Украине необходимо пройти творческий конкурс, а не только подать результаты НМТ.
  • Творческий конкурс предусматривает проверку творческих и/или физических способностей и продлится в пределах одного дня.
  • Для поступления на какие специальности надо творческий конкурс – читайте на новости.

В 2025 году для поступления на художественные специальности в вузы Украины надо пройти творческий конкурс, а не только подать результаты НМТ. Именно творческий конкурс будет ключевым критерием для поступления.

Заметим, что творческий конкурс – это форма вступительного испытания для поступления на младшего бакалавра и бакалавра на основе полного общего среднего образования, которая предусматривает проверку творческих и/или физических способностей абитуриента (в частности полученного ранее специализированного образования), необходимых для получения высшего образования. Об этом отмечает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Для поступления на какие специальности надо творческий конкурс

Конкурсы творческих или физических способностей, которые предусматривает поступление на творческие, художественные и спортивные специальности, в 2025 году будут проводить только очно.

Исключение сделают только для поступающих, которые находятся на временно оккупированной территории или составляли НМТ в 2025 году за рубежом. Такие абитуриенты смогут пройти творческий конкурс дистанционно.

Творческий конкурс длится в пределах одного дня, а его оценивание происходит не позднее чем на следующий день.

По результатам творческого конкурса выставляют положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или принимают решение о негативной оценке достижений абитуриента ("неудовлетворительно").

Специальности, для поступления на которые проводят творческий конкурс, определены в Приложении 1 к Порядку приема на обучение для получения высшего образования. Это такие:

Шифр
отрасли

Отрасль знаний

Код
специальности

Название специальности

А

Образование

А7

Физическая культура и спорт*

В

Культура,
искусство и
гуманитарные науки

В1

Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство**

В2

Дизайн **

В3

Декоративное искусство и ремесла**

В4

Изобразительное искусство и реставрация**

В5

Музыкальное искусство**

В6

Перформативные искусства**

G

Инженерия, производство и
строительство

G17

Архитектура и градостроительство**

* – конкурс физических способностей

** – конкурс творческих способностей