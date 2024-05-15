Поступление в аспирантуру: как зарегистрироваться на единый вступительный экзамен

7 мая в Украине стартовала регистрация на вступительные испытания в аспирантуру. Абитуриенты должны зарегистрироваться для участия в едином вступительном экзамене.

При этом блок единого вступительного экзамена по иностранному языку надо сдать минимум на 130 рейтинговых баллов. Ведь это – условие допуска к вступительному экзамену в выбранном вузе.

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Как зарегистрироваться на ЕВЭ в аспирантуру

Регистрация для сдачи ЕВЭ будет происходить в приемных комиссиях ЗВО. Зарегистрироваться можно как очно, так и дистанционно.

Подавать документы для регистрации на ЕВЭ можно в любом украинском вузе, а не только в том, где планирует учиться будущий ученый.

Алгоритм дистанционной регистрации

Регистрация будет происходить с помощью взаимодействия двух сервисов, работу которых обеспечивают Государственное предприятие "Инфоресурс" и Украинский центр оценивания качества образования.

Для успешной дистанционной регистрации надо действовать по следующему плану:

1. Сформировать комплект сканированных копий или фотокопий регистрационных документов:

заполненного заявления-анкеты для оформления экзаменационного листа со своей наложенной квалифицированной электронной подписью (КЭП);

документа, удостоверяющего личность, указанного в анкете-заявлении;

документа, подтверждающего информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП), или документа, подтверждающего причину невнесения в анкету-заявление информации о РНУКПП;

документа о полученной степени высшего образования (для лиц, завершивших обучение в прошлые годы);

справки относительно планового срока завершения обучения и получения диплома в 2024 году;

фотографии для документов (цветной или черно-белой) с изображением, что соответствует достигнутому возрасту поступающего / поступающей;

медицинского заключения по форме первичной учетной документации 086-3/о (в случае необходимости создания особых (специальных) условий для прохождения вступительных испытаний).

Заполняя заявление-анкету с необходимой для оформления экзаменационного листа информацией, потенциальные аспиранты должны выбрать город сдачи в Украине или за рубежом, название иностранного языка, по которому желают сдать ЕВЭ.

Поступающие также могут внести изменения в регистрационные данные, осуществив перерегистрацию в течение времени, отведенного для регистрации.

Для этого надо обратиться в приемную комиссию, которая зарегистрировала участника, и вернуть ранее выданный экзаменационный листок для его аннулирования.

Если в процессе перерегистрации абитуриент желает изменить персональные данные, он должен предоставить документ(-ы), подтверждающий(-е) изменение персональных данных.

2. Отправить на электронный адрес приемной комиссии сканированные копии или фотокопии регистрационных документов.

Прежде чем отправить письмо, обязательно стоит проверить правильность данных, указанных в заявлении-анкете.

3. Получить сканированную копию экзаменационного листа.

После получения копий документов представитель приемной комиссии проверит наличие всех необходимых для регистрации документов и правильность их оформления.

В случае успешной регистрации участник получит сканированную копию экзаменационного листа на электронный адрес, указанный в заявлении-анкете.

Если в экзаменационном листе участник обнаружит ошибки, ему нужно обратиться в приемную комиссию.

Оригинал экзаменационного листа будет храниться в приемной комиссии. Поступающий должен забрать экзаменационный лист не позднее, чем за 2 недели до начала вступительных испытаний.

Оформленный экзаменационный лист можно получить лично, обратившись в приемную комиссию, или почтовой связью, если участник отметил о такой необходимости в заявлении-анкете.

Если экзаменационный листок не поступит на адрес, указанный в заявлении-анкете, за две недели до начала вступительных испытаний, участник должен обратиться в приемную комиссию, в которую посылал регистрационные документы, для получения соответствующих разъяснений.

Как зарегистрироваться очно

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В случае очной регистрации будущий аспирант должен подать такой же комплект документов в приемную комиссию любого вуза Украины, только без наложения квалифицированной электронной подписи.

После проверки представленных документов участник ЕВИ получит оригинал экзаменационного листа, который вместе с документом, удостоверяющим личность, и приглашением является условием допуска в экзаменационный центр для сдачи экзамена.

Для зарегистрированных участников на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования создали Информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний". Доступ – по номеру экзаменационного листа и РIN-кодом, указанным в нем.

В кабинете до 17 июня разместят приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения тестирований во время основной сессии.