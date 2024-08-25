МОН обнародовало объемы госзаказа для подготовки аспирантов

В Украине продолжается вступительная кампания в аспирантуру. Министерство образования и науки обнародовало объемы государственного заказа на подготовку докторов философии в 2024 году в вузах, находящихся в сфере управления ведомства.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что объемы госзаказа составляют беспрецедентное количество аспирантов. И соответственно – государственных инвестиций в подготовку научно-педагогических работников.

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В МОН назвали объемы госзаказа для подготовки аспирантов

В целом в этом году количество выделенных бюджетных мест достигает более 7000. Из них более 6000 приходится на МОН.

В 2020 году эти показатели составляли 3025 мест, в 2021 и 2022 годах – 3125, в 2023 – 3109.

Сейчас из 6031 бюджетного места в аспирантуре на дневной форме в системе МОН распределили 5409 мест.

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В ближайшее время чиновники должны принять решение о перераспределении еще более 600 мест в пользу инженерных, естественных, архитектурной, ИТ и математической отраслей.