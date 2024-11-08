"Все ходят на пары": заместитель Лисового рассказал о скандальном поступлении в аспирантуру и изменениях

В этом году заявки на поступление в аспирантуру подало аномально большое количество человек. В частности, мужчин призывного возраста, чтобы так получить отсрочку от мобилизации.

Минобразования Украины при этом значительно изменило правила поступления, чтобы "отсеять" тех, кто не намерен заниматься наукой. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в подкасте "Дофамин для образования" рассказал об этой ситуации и о том, что удалось изменить, передает 24 Канал.

Смотрите также Окончил школу в 8, а бакалавром физики стал в 13: где сейчас вундеркинд Эллиотт Таннер

В МОН рассказали о скандальном поступлении в аспирантуру в 2024 году

Чиновник говорит: чтобы остановить нашествие незаинтересованных в обучении абитуриентов в аспирантуру, в Украине в этом году вообще отказались от контракта на аспирантуру.

Это на самом деле было самое правильное решение. Традиционно у нас контрактных мест в аспирантуру было примерно 3000. Мы в этом году сделали 7000 мест в государственную аспирантуру. Государство полностью финансирует аспирантуру. Я очень надеюсь, что эта практика будет продолжаться, что государство будет инвестировать в ограниченное количество мест в аспирантуре, и они будут оплачены. Это будет означать, что мы будем иметь людей, которые реально пишут диссертации, серьезно относятся к этому уровню образования,

– уточнил он.

И добавил, что на сегодня наблюдают рекордную посещаемость от аспирантов первого года – тех курсов и предметов, которые им нужны для старта.

Проректоры говорят: "Мы еще такого никогда не имели: аспиранты все ходят на пары". Да, большая часть – это мужчины, которые также хотят уклониться, не видят себя на фронте и тому подобное. Но большое количество этих аспирантских мест – на инженерные специальности, которые связаны с войной,

– говорит Винницкий.

И добавил, что аспиранты – это люди, которые делают свои инновации, которые позже их публикуют, которые позже делают вещи, связанные с дронами, с восстановлением, непосредственно с военно-промышленным комплексом. Государственные места, которые позволяют людям этим заниматься, есть. С 7000 аспирантов, которые поступили в этом году, 4000 – 4500 – люди, которые реально работают на Победу.

Мы инвестируем в этот капитал. Сейчас имеем ситуацию, когда с 7000 мы можем получить через четыре года, я думаю, добрых три с половиной – три тысячи защит. А это огромный импульс для нашей науки и для высшего образования в целом,

– считает заместитель главы МОН.

Интересно Какие вузы получили больше всего мест на подготовку аспирантов в 2024 году

Какие изменения произошли при поступлении в аспирантуру 2024