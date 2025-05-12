Поступающие в аспирантуру будут сдавать ВНО
- В Украине впервые введут вступительный экзамен по методологии научных исследований для будущих аспирантов.
- Он будет проходить в форме ВНО.
- Бюджетные места в аспирантуре будут распределять по объективным критериям, например, публикации сотрудников и возможности для обеспечения научного руководства.
В этом году в Украине для тех, кто хочет поступить в аспирантуру, впервые введут отдельный вступительный экзамен по методологии научных исследований. Он будет проходить в форме ВНО.
Для регистрации на тестирование поступающие в аспирантуру должны создавать электронные кабинеты. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий ZN.UA, отмечает 24 Канал.
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Как будет происходить ВНО для поступающих в аспирантуру
Алгоритм создания таких кабинетов будет такой, как для поступления на бакалавриат.
Только в случае успешной сдачи вышеупомянутого экзамена поступающих допустят к вступительным испытаниям в университетах.
Является ли это стопроцентным барьером против коррупции при поступлении в аспирантуру? Нет. На уровне заведений, к сожалению, могут и дальше отбирать, условно говоря, своих, но этот механизм точно лучше, чем тот, что работал до сих пор,
– заявил Винницкий.
Чиновник также отметил, что в 2025 году, как и в прошлом году, на дневной форме можно будет учиться только на бюджете. Желающие поступить на контракт смогут учиться только на заочной форме.
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Как будут распределять бюджетные места в аспирантуре
Заместитель министра также рассказал, что бюджетные места в аспирантуре будут распределять между учебными заведениями по объективным критериям.
Количество мест в каждом заведении будет зависеть от того, какие есть публикации сотрудников, возможности для обеспечения научного руководства, какие были в прошлом защиты диссертаций,
– резюмировал Винницкий.
- Ранее мы информировали, что в МОН анонсировали новую волну отчислений из аспирантуры.