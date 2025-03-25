Когда сформируют задание ЕВВ для аспирантов
- Тестовые задания ЕВВ по методологии научных исследований формируют за 6 недель до экзамена.
- Сертификаты ЕВИ 2023-2025 годов подходят для поступления, а заявления на аспирантуру 2025 подают через электронные кабинеты на сайте ЕГЭБО.
Варианты тестовых заданий единого вступительного испытания по методологии научных исследований сформируют за 6 недель до проведения экзамена. Его должны сдать все поступающие в аспирантуру,
Такую норму содержит Порядок организации и проведения вступительных испытаний для поступления на обучение для получения степени доктора философии, доктора искусства. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Когда сформируют задания ЕВВ
Согласно документу, спецификацию теста ЕВВ должна разработать специально созданная рабочая группа не позднее чем за 12 недель до проведения вступительных испытаний.
Также не позднее чем за 12 недель до проведения экзамена эта рабочая группа должна сформировать базу тестовых заданий для проведения ЕВВ.
Непосредственно варианты тестов должны быть сформированы не позднее чем за 6 недель до проведения экзамена.
Предварительно разрабатывать тестовые задания будут представители высших учебных заведений, которые при необходимости должны пройти предварительное обучение.
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Какие особенности поступления в аспирантуру в 2025 году
- Сертификаты ЕВИ: подходят результаты ЕВИ 2023 – 2025 годов.
- ЕВЭ проводит Украинский центр оценивания качества образования.
- Профессиональные экзамены: после успешной сдачи ЕВЭ и экзамена по методологии нужно будет сдать профессиональные испытания в учебном заведении. Программы заведения публикуют на своих сайтах.
- Подача заявлений: заявления на поступление в аспирантуру 2025 года будут подавать через электронные кабинеты абитуриентов на сайте ЕГЭБО.
- Форма обучения: в 2025 году поступление в аспирантуру на дневную форму происходит только на бюджет.