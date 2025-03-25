Когда сформируют задание ЕВВ для аспирантов

Варианты тестовых заданий единого вступительного испытания по методологии научных исследований сформируют за 6 недель до проведения экзамена. Его должны сдать все поступающие в аспирантуру,

Такую норму содержит Порядок организации и проведения вступительных испытаний для поступления на обучение для получения степени доктора философии, доктора искусства. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Смотрите также Каким будет единый вступительный экзамен в магистратуру и аспирантуру в 2025 году

Когда сформируют задания ЕВВ

Согласно документу, спецификацию теста ЕВВ должна разработать специально созданная рабочая группа не позднее чем за 12 недель до проведения вступительных испытаний.

Также не позднее чем за 12 недель до проведения экзамена эта рабочая группа должна сформировать базу тестовых заданий для проведения ЕВВ.

Непосредственно варианты тестов должны быть сформированы не позднее чем за 6 недель до проведения экзамена.

Предварительно разрабатывать тестовые задания будут представители высших учебных заведений, которые при необходимости должны пройти предварительное обучение.

Смотрите также Сдача ЕВЭ в 2025 году: что должны знать поступающие в магистратуру и аспирантуру

Какие особенности поступления в аспирантуру в 2025 году